Rząd chce przekazać samorządom zarządzanie państwowymi gruntami

Ministerstwo wskazuje, że celem zmian jest usprawnienie procesów związanych z reformą rolną i projektami konsolidacyjnymi, a także bardziej racjonalne wykorzystanie państwowej ziemi.

– Taki krok zmniejszy obciążenia biurokratyczne, uczyni samorządy faktycznymi gospodarzami własnej ziemi i pozwoli szybciej realizować procesy związane z dzierżawą, użytkowaniem czy sprzedażą gruntów – podkreślił pełniący obowiązki ministra ochrony środowiska Povilas Poderskis.

Według projektu, funkcje związane z przekazywaniem ziemi państwowej, podpisywaniem umów dzierżawy czy użytkowania przejęliby merowie. Obecnie decyzje w tym zakresie podejmują rady samorządowe.

Zastrzeżenia resortu rolnictwa

Wiceminister rolnictwa Andrius Palionis ostrzegł, że proponowane zmiany mogą ograniczyć wpływ państwa na decyzje dotyczące państwowych gruntów. Zwrócił uwagę, że reforma rolna na terenach wiejskich nie została jeszcze zakończona, a dodatkowo istnieją obawy, iż zmiany mogą zmniejszyć powierzchnię gruntów uprawnych.

– Nie kwestionujemy zalet wymienionych przez ministra ochrony środowiska, ale należy pamiętać, że przekazując samorządom prawo do zarządzania i nieodpłatnego przekazywania gruntów, państwo realnie traci wpływ na ten proces – stwierdził Palionis.

Kontekst reformy

Nowelizacje ustaw o ziemi, reformie rolnej i samorządzie terytorialnym miałyby wejść w życie od lipca 2027 r.

Ministerstwo Rolnictwa już wcześniej wyrażało sprzeciw wobec przekazania większych kompetencji samorządom, argumentując, że może to stwarzać ryzyko korupcji na szczeblu lokalnym.

Obecnie samorządy dysponują już około 120 tys. ha gruntów państwowych – w tym 55 tys. ha gruntów sformowanych i 67 tys. ha niesformowanych – a także częścią funkcji byłej Narodowej Służby ds. Ziemi, co daje im możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarowaniem ziemią.