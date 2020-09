Rusza ORLEN Inventor Tech Day

„Inwestycje w nowoczesne technologie to jeden z naszych celów strategicznych. Są kluczem do rozwoju podstawowej działalności koncernu i skutecznej ekspansji na nowe obszary biznesowe. Chcemy być liderem transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej, a to obliguje nas do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Łącząc potencjał wynalazców z doświadczeniem PKN ORLEN będziemy w stanie sprostać stojącym przed nami wyzwaniom biznesowym i środowiskowym” – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Koncern zamierza pozyskać innowacyjne rozwiązania, które znajdą zastosowanie w kilkunastu obszarach badawczych, m.in: technologii wychwytu CO2, biopaliw II generacji, nowych rodzajów katalizatorów, biopetrochemikaliów, technologii wodorowych czy zielonej energii. Twórcy najciekawszych rozwiązań zyskają szansę na współpracę z koncernem.

W rekrutacji prowadzonej, w imieniu PKN ORLEN, przez Fundację Startup Hub Poland, mogą uczestniczyć twórcy związani ze środowiskami naukowymi, jak też startaupowymi, działający w krajach Europy i Azji. Kandydaci aplikujący poprzez stronę internetową startuphub.pl/orlentechday muszą przejść dwa etapy kwalifikacji, by znaleźć się w gronie uczestników tego elitarnego wydarzenia i uzyskać możliwość prezentacji swoich pomysłów przed zespołem inżynierów oraz technologów PKN ORLEN.

W pierwszej kolejności zostanie oceniony poziom zaawansowania proponowanych rozwiązań oraz oczekiwania kandydatów w zakresie przyszłej współpracy. W kolejnym etapie koncern oceni biznesowe i przemysłowe przewagi danego rozwiązania. Podczas finału akcji, który odbędzie się na początku grudnia br., zespołowi PKN ORLEN zaprezentują się autorzy 15 rozwiązań o największym potencjale aplikacyjnym.

Działalność badawcza PKN ORLEN koncentruje się na współpracy z uczelniami i instytutami. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja przeszło 20 projektów i rozpoczęcie ponad 50 nowych przedsięwzięć badawczych. Ważnym momentem w działalności B+R koncernu będzie uruchomienie do końca tego roku Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Umożliwi ono rozwój i wdrażanie własnych technologii. Będzie także nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN a światem nauki i biznesu.