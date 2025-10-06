Rusza nabór wniosków na wymianę starych źródeł ciepła

Kto może otrzymać wsparcie

Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami nieruchomości, w której zastąpiono nieefektywny kocioł na biomasę lub paliwo kopalne albo urządzenie grzewcze działające wyłącznie na zasadzie ogrzewania powietrznego (np. piec kaflowy/kominek).

Terminy i budżet naboru

Wnioski można składać od 1 października do 31 grudnia 2025 r. (lub do wyczerpania środków). Pula do podziału: 8,46 mln euro. Każdy wniosek dotyczy jednego obiektu nieruchomości; liczba wniosków składanych przez jednego wnioskodawcę nie jest limitowana. Inwestycję trzeba utrzymać przez 5 lat.

Jak złożyć wniosek – krok po kroku

Zainstaluj nowe urządzenie grzewcze. Wypełnij elektroniczny wniosek wraz z wnioskiem o wypłatę i załącz wymagane formularze/dokumenty wskazane w dokumentacji naboru. Wnioski złożone przed montażem nie będą rozpatrywane.

Dla ułatwienia LEA przygotowała krótką ściągę dla wnioskodawców z najważniejszymi wymogami i odsyłaczami do właściwych formularzy.

Co jest finansowane

Wsparciem obejmowane są wyłącznie nowe, nieużywane urządzenia:

kotły na biomasę z certyfikatem klasy 5 (z wyłączeniem stref sieci ciepłowniczej pięciu największych miast),

pompy ciepła: powietrze–woda, woda–woda, grunt–woda, powietrze–powietrze.

Szczegółowe wymagania techniczne określono w dokumentach naboru.

Ile wynosi dofinansowanie

Do 50% kosztów, według mocy urządzenia (Prated) i stawek jednostkowych. Przykład: dla kotła biomasowego 20 kW – do 1 662 euro.

Kiedy instalacja jest kwalifikowalna

Systemy wodne (stary kocioł na biomasę/paliwo kopalne zasilający instalację wodną): dofinansowanie przysługuje, jeśli nowe urządzenie zainstalowano od 26.07.2023 r. (wcześniejsze instalacje nie kwalifikują się).

Systemy powietrzne (piec/kominek ogrzewający wyłącznie powietrze): kwalifikowalność dotyczy instalacji od 16.12.2024 r. (wcześniejsze nie kwalifikują się).

W budynkach wielorodzinnych niepodłączonych do sieci ciepłowniczej możliwe są pompy ciepła zgodnie z typologią systemu (powietrze–woda, woda–woda, grunt–woda; przy systemach powietrznych także powietrze–powietrze).

Wybierz moc rozsądnie

LEA zaleca racjonalny dobór mocy: przewymiarowanie oznacza nie tylko wyższy koszt zakupu, ale i nieuzasadnione koszty eksploatacyjne w przyszłości.

Kontakt i konsultacje

Szczegółowe informacje (w tym wymogi, formularze i odnośniki) znajdują się w krótkiej ściądze LEA:

https://vrsa.lt/data/public/uploads/2025/10/trumpaatmintine-katilujpnuo2025-10-01.pdf

Pytania dotyczące programu: [email protected], tel. +370 5 230 3312 (dni robocze 8:00–17:00).