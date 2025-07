Rusza konkurs na projekt przyszłych banknotów

Zgodnie z informacją przekazaną przez Bank Litwy, po szerokich konsultacjach z ekspertami oraz społeczeństwem Rada Zarządzająca EBC wybrała dwie potencjalne tematyki przyszłych banknotów:

„Kultura europejska”, mająca oddać wspólne dziedzictwo kulturowe oraz uhonorować wybitnych Europejczyków,

„Rzeki i ptaki”, czyli symbolika odporności i różnorodności europejskich ekosystemów przyrodniczych.

Konkurs otwarty dla grafików z całej UE

Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać do 18 sierpnia. Uczestnikami mogą być graficy mieszkający w krajach Unii Europejskiej, którzy spełniają formalne kryteria kwalifikacyjne. Wybrani projektanci zostaną zaproszeni do przygotowania propozycji graficznych – po maksymalnie 5 na każdą z dwóch tematyk.

Projekty zostaną ocenione przez niezależną komisję ekspertów, która dokona selekcji najlepszych prac. Następnie, społeczeństwo europejskie będzie miało możliwość wyrażenia swojej opinii na temat zaprezentowanych koncepcji.

Nowe banknoty za kilka lat

Ostateczną decyzję o wyglądzie nowych banknotów podejmie Rada Zarządzająca EBC do końca 2026 roku. Pierwsze egzemplarze trafią do obiegu dopiero po kilku latach, jednak już teraz instytucja chce zapewnić, że proces przebiega w sposób transparentny i z udziałem obywateli.

Nowy projekt banknotów ma nie tylko zwiększyć ich atrakcyjność wizualną, ale również lepiej odzwierciedlać wartości, które łączą Europę – kulturę, naturę i różnorodność.