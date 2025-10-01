Znad Wilii

Rusza drugi etap budowy tunelu w Tarandė

Państwowa spółka „Via Lietuva” informuje, że od 6 października rozpoczyna się drugi etap budowy tunelu w miejscowości Tarandė. Z powodu prac budowlanych zmieni się organizacja ruchu – w obu kierunkach ruch będzie odbywał się prawą stroną autostrady Wilno–Poniewież (A2), zamiast być kierowany na równoległą drogę lokalną.

fot. Via Lietuva

Po rozpoczęciu prac budowlanych tunelu po lewej stronie autostrady, od 6 października ruch w kierunku Panevėżys–Wilno zostanie zamknięty i przekierowany na prawą stronę autostrady, gdzie będą dwie zwężone jezdnie.

Ruch w kierunku Wilno–Poniewież będzie odbywał się prawą stroną autostrady Wilno–Poniewież dwoma zwężonymi pasami.

Aby zapewnić bezpieczniejszy ruch, zostaną zamontowane bariery oddzielające pasy ruchu.

Zwracamy uwagę, że ruch nie będzie już kierowany na równoległą drogę lokalną.

Aby podróże były płynne i bezpieczne, zachęcamy kierowców do śledzenia znaków drogowych i stosowania się do nich.

Prace budowlane tunelu Tarandė realizuje firma „YIT Lietuva”. Koszt prac wynosi 6,2 mln EUR z VAT. Tunel ma zostać otwarty dla ruchu do czerwca przyszłego roku.

