Ruginienė: w 2026 r. minimalna płaca wzrośnie do 1153 euro brutto

Ministerstwo proponuje, aby – uwzględniając tempo wzrostu gospodarki – od 2026 r. płaca minimalna wynosiła 1153 euro, co odpowiadałoby 47,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia (VDU). Przy takim poziomie najmniej zarabiający otrzymaliby „na rękę” ok. 836 euro, czyli o ok. 59 euro więcej niż obecnie.

„Wybraliśmy złoty środek. Moim wymogiem było, by nie było to mniej niż 100 euro, choć pewne grupy interesu o to prosiły i Ministerstwo Finansów też byłoby zadowolone, bo im wszystko składa się do budżetu. Ale nie mogliśmy po prostu podnieść mniej niż poprzednio” – dodała premier desygnowana.

W tej sprawie nie osiągnęli porozumienia partnerzy Rady Trójstronnej (pracodawcy i reprezentanci pracowników), dlatego decyzję będzie musiał podjąć rząd. Desygnowany minister finansów Kristupas Vaitiekūnas oświadczył w czwartek, że scenariuszem bazowym jest wzrost MMA do 1153 euro, „ale są też inne liczby”.

Środowiska biznesowe określiły propozycję ministerstwa jako „niezrozumną i drastyczną”, natomiast przedstawiciele pracowników chcą, by poziom ustalono zgodnie z wyliczeniem Banku Litwy – na 1198 euro.

Według wyliczeń Banku Litwy, aby w przyszłym roku MMA osiągnęła 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, powinna wzrosnąć o 15,4 proc. – do 1198 euro (brutto). Dla relacji 45 proc. potrzebny byłby wzrost o 3,9 proc. – do 1078 euro, a dla 47,5 proc. – o 9,7 proc. – do 1138 euro.

Inga Ruginienė podkreśliła, że liczy na porozumienie partnerów społecznych.

„Trzeba będzie jeszcze więcej pracować z partnerami społecznymi i chciałabym, by to oni uzgodnili tę liczbę. Nie rząd ma rozstrzygać, tylko w tym przypadku partnerzy społeczni” – zaznaczyła.

Od początku bieżącego roku MMA wzrosła o 12,3 proc. (o 114 euro) – do 1038 euro. W ubiegłym roku stanowiła 44,6 proc. przeciętnego wynagrodzenia.