Ruginienė rozważa delisting „Ignitis”, doradca prezydenta: to dziś finansowo nierealne

„Dziś, przy kluczowych potrzebach w obronności i polityce społecznej, przy niskich wynagrodzeniach w sferze publicznej oraz konieczności podnoszenia emerytur, po prostu nie ma pieniędzy na wykup akcji ‘Ignitis’” – powiedział w czwartek Augustinavičius.

Dodał, że ewentualnie „możliwy byłby proces stopniowy”, ale brakuje merytorycznego uzasadnienia: „po co” miałoby to być robione, „z jakich zasobów” i „jaki cel” ma zostać osiągnięty.

Jako punkt odniesienia doradca wskazał Francję, która w 2023 r. za blisko 10 mld euro odkupiła 16 proc. akcji państwowego koncernu energetycznego EDF, by go wycofać z giełdy.

„Zauważono tam konflikt między długoterminowymi projektami energetycznymi a krótkoterminowymi oczekiwaniami inwestorów. Podobne okoliczności mogą dotyczyć i Litwy” – stwierdził.

Zdaniem Augustinavičiusa dla „Ignitis” „celowe byłoby działanie przy kontrolowanym poziomie zysku do czasu pełnego pokrycia krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną”, co odpowiadałoby również oczekiwaniom odbiorców. Zauważył przy tym, że wykup ok. 25 proc. akcji „Ignitis grupė” byłby „znacznie tańszy” niż przypadek EDF, „ale i tak oznaczałby ogromną kwotę”.

We wtorek Inga Ruginienė mówiła, że rząd będzie szukał możliwości odkupienia akcji „Ignitis grupė” od inwestorów prywatnych, aby „państwo miało pełną kontrolę i pakiet akcji w swoich rękach”. Jak podkreśliła, przy obecnej sytuacji geopolitycznej strategiczne aktywa powinny w całości należeć do państwa. Szczegółów ewentualnej ścieżki wykupu na razie nie przedstawiła.

Z kolei minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas ocenił w środę, że w sprawie mniejszościowego pakietu „Ignitis grupė” nie należy podejmować radykalnych i pośpiesznych decyzji. Przyznał, że sposób zarządzania grupą to kwestia budząca społeczne emocje, ale państwo może zachować kontrolę „również innymi metodami”.

Obecnie państwo posiada 74,99 proc. akcji „Ignitis grupė”; pozostała część należy do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.