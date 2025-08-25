Ruginienė: niższe stawki podatku dochodowego dla rolników pozostaną

Polityk podkreśliła, że ulgi podatkowe nie powinny obejmować tzw. „kanapowych rolników”, czyli osób posiadających jedynie zaświadczenie rolnika, ale faktycznie nieprowadzących działalności rolniczej.

– Kiedy przyjmowaliśmy reformę podatkową, bardzo mocno rozszerzyliśmy zakres ulgi w podatku dochodowym dla rolników. To oznacza, że do tego wspólnego koszyka trafili nawet ci, którzy mają tylko zaświadczenie rolnika i, być może, wcale nie zajmują się poważną działalnością. Dlatego planujemy jedynie przejrzeć te ramy. Ale o całkowitym zniesieniu ulgi zapewne w ogóle nie ma mowy – powiedziała Ruginienė.

Tymczasowy minister finansów Rimantas Šadžius już wcześniej sygnalizował, że ulgi podatkowe dla rolników wymagają zmian.

Tło decyzji

Pod koniec czerwca Sejm, ulegając żądaniom rolników, obniżył im stawki podatku dochodowego. Od przyszłego roku rolnicy będą płacić GPM według dwóch progów – 15 i 20 proc., tak jak postulowało środowisko rolnicze.

Za takim rozwiązaniem głosowało czterech socjaldemokratów, przeciw było 15, a 30 wstrzymało się od głosu. Wśród konserwatystów 11 parlamentarzystów poparło projekt, 17 wstrzymało się. Posłowie pozostałych ugrupowań, zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji, opowiedzieli się za przyjęciem zmian.

Kontrowersje etyczne

W ubiegłym tygodniu sejmowa Komisja Etyki zdecydowała, że nie będzie badać, którzy posłowie – posiadający zaświadczenia rolników – głosowali za ulgami podatkowymi i mogli tym samym znaleźć się w konflikcie interesów. Komisja ponownie przypomni parlamentarzystom o obowiązku wyłączania się z głosowań w sytuacjach, gdy sprawa dotyczy ich prywatnych interesów.