Rudnicki: Orlen Lietuva – perłą w koronie w Grupie Kapitałowej PKN

Ewelina Mokrzecka, zw.lt: Powszechnie się mówi, że Orlen Lietuva jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w regionie, ale co to oznacza dla przeciętnego mieszkańca naszego kraju?

Michał Rudnicki: Jesteśmy jedyną rafinerią w krajach nadbałtyckich. Orlen Lietuva inwestując, dba nie tylko o własne interesy, ale także o bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu. W jednym z wywiadów podkreślił to również minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas, a przykładem tego jest otwarcie szóstego zbiornika paliwowego w terminalu w Butyndze.

Czy ocieplenie polsko-litewskich stosunków ma wpływ na rozwój Orlen Lietuva?

Mimo pewnej stagnacji w stosunkach polsko-litewskich, Orlen Lietuva prowadził swoje inwestycje i działał. Na pewno ocieplenie pozwala w łatwiejszy sposób uzyskać zgodę właściciela, czyli PKN Orlen na prowadzenie inwestycji na większą skalę oraz na otwieranie nowych segmentów działalności, której do tej pory nie prowadziliśmy, jak np. działalność petrochemiczna. Pracujemy nad rozwojem programu ,,Mała petrochemia”.

Skąd taka potrzeba?

Na całym świecie obok rafinerii jest jeszcze zakład petrochemiczny. Nowy strumień z pewnością przyczyni się do zwiększenia rentowności całego zakładu. Kolejną inwestycją, którą analizujemy i jesteśmy na końcowym etapie, jest pogłębienie przerobu ropy. Nie zapadły jednak decyzje inwestycyjne w tym zakresie. Chodzi o uruchomienie instalacji do hydrokrakingu. To jest pogłębiony przerób ropy i w pewnym sensie projekt „być albo nie być”. Będzie ona niezwykle istotna z regulacyjnego punktu widzenia. Od 2020 roku wchodzą bowiem zaostrzone przepisy dotyczące zawartości siarki w mazucie. Praktycznie bez tej instalacji nasz produkt nie do końca będzie spełniał wymagania jakościowe. To inwestycja o wysokości prawie 1 mld złotych. Tu mamy ogromne wsparcie ze strony PKN Orlen.

Jaką rolę Orlen Lietuva pełni w PKN Orlen?

Grupę Kapitałową PKN Orlen tworzy kilkadziesiąt spółek. Każda jest ważna, bo zabezpiecza Koncern PKN w poszczególnych segmentach działalności. Ze względu na okoliczności nabycia Możejek, mam na myśli uniezależnienie się i bezpieczeństwo energetyczne w kontekście różnych i niekoniecznie dobrych planów naszego wschodniego sąsiada, to ważna inwestycja również dla Polski. Dlatego się cieszymy, że po takim okresie stagnacji, który wynikał zarówno z sytuacji makroekonomicznej, jak też skomplikowanych stosunków polsko-litewskich Orlen Lietuva zarówno dla Litwy, jak i dla PKN Orlen, odgrywa ważną rolę. Podczas niedawnej wizyty w Możejkach podkreślił to członek zarządu grupy Armen Artwich. Powiedział, że jesteśmy perłą w koronie w grupie kapitałowej. Rzeczywiście to odczuwamy, ale to nakłada na nas bardzo dużą odpowiedzialność. Nie możemy w tym rozwoju się zatrzymać. Z jednej strony jesteśmy tą spółką strategiczną, co ma swoje benefity, ale z drugiej strony wymagania i oczekiwania, jakie ma w stosunku do nas akcjonariusz są wielkie. Dokładamy starań, aby go nie zawieść. Istotą dla całego zakładu są inwestycje, które zapewnią rentowną działalność spółki bez względu na to, jaka by nie była sytuacja makroekonomiczna, bo tak naprawdę ona warunkuje końcowy wynik.

Od pewnego czasu Orlen Lietuva eksportuje paliwo do Polski, dlaczego?

Dwa lata temu, po pomyślnej walce z szarą strefą, w Polsce doszło do pewnego zjawiska. Znacząco wzrósł popyt na paliwa, szczególnie diesla. Stąd dywersyfikacja eksportu i jego zwiększenie do Polski. Otworzyliśmy nawet w tym celu bezpośredni transport kolejowy. Do tej pory eksportowaliśmy morzem. Cały czas zwiększamy ilość transportowanego paliwa do Polski, ale to, że je tam transportujemy jednocześnie umacnia naszą pozycję i ważność w całej Grupie Kapitałowej PKN Orlen. Zapewnienie dla polskiego rynku rezerwy paliwa świadczy o tym, że jesteśmy ważną spółką, że nadal trzeba w nas inwestować.

Na Litwie gdzieniegdzie są stacje paliwowe Orlen. W Wilnie są trzy. Czy spółka planuje ich ekspansję?

Te stacje są spółką-córką PKN Orlen, a więc działamy na innym poziomie kapitałowym. Dzięki nim jesteśmy obecni w całym kraju, nie tylko w Możejkach. Działamy w porozumieniu z naszym akcjonariuszem. Sprzedaż detaliczna będzie rozwijana, za wcześnie jednak, aby mówić o szczegółach. Strategia sieci stacji paliw została potwierdzona i na pewno w najbliższym czasie będzie ich więcej. W Wilnie pod koniec roku zostanie otwarta kolejna. Przewidujemy też ich rozwój w innych rejonach Litwy – tam, gdzie nas nie ma.

Podczas ostatniej wizyty w Możejkach, premier Saulius Skvernelis powiedział, że Orlen Lietuva odgrywa bardzo ważne znaczenie w tym rejonie oraz zachęcił samorządowców do jeszcze ściślejszej współpracy.

Nie wiem czy bardziej bliższa współpraca jest jeszcze możliwa. Zacznę może od tego, że rafineria nie jest zakładem lubianym przez społeczeństwo. Jakby nie było – od czasu do czasu – tu śmierdzi. Produkujemy siarkę, granulujemy ją. Oczywiście są wszystkie możliwe filtry i zabezpieczenia, ale tych przykrych zapachów nie unikniemy. Jako spółka odpowiedzialna społecznie, zawsze staramy się dbać o relacje z otoczeniem. Dlatego, między innymi, wspieramy naszych najbliższych sąsiadów. Na przykład wspomagamy wieś Pikiele, znajdującą się 3 km od rafinerii. Tam bardzo aktywnie wspieramy miejscową społeczność. Wyremontowaliśmy dom spotkań, teraz będziemy sponsorami renowacji zabytkowego kościoła z XVII w. w tej miejscowości. Ponieważ większość naszych pracowników mieszka w Możejkach, wspieramy masę imprez i inicjatyw organizowanych przez samorząd. I wbrew pozorom tutaj dużo się dzieje. Jest międzynarodowy festiwal sztuki, którego jesteśmy sponsorem, festiwal kowalstwa, czy możejski klub koszykarski. Wspieramy remonty w parafiach. Z inicjatywy Orlen Lietuva, w porozumieniu z Instytutem Polskim w Wilnie, sprowadziliśmy do Możejek Festiwal Filmu Polskiego. Cieszy się on olbrzymią popularnością, bo w Możejkach nie ma kina. Cały czas staramy się szukać inicjatyw i pomysłów, które by łączyły nasze obydwa narody. 20 km stąd jest pałac w Retowie, gdzie prezydent Narutowicz razem ze swoim bratem spędzali wakacje. Z okazji 100-lecia niepodległości Polski i Litwy odsłoniliśmy tam pomnik upamiętniający braci Stanisława i Gabriela Narutowiczów – sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy z 1918 roku oraz pierwszego prezydenta Polski.

Często dziennikarze pytają czy jesteśmy spółką polską, czy litewską. Zawsze odpowiadam, że jesteśmy spółką litewską, właścicielem jest, oczywiście, polski koncern naftowy PKN Orlen, ale pracujemy na Litwie, dbamy o bezpieczeństwo energetyczne tego kraju i jesteśmy największym płatnikiem podatków.

Na skalę ogólnolitewską Orlen Lietuva wspiera również kluby sportowe.

Tak. Bardzo dbamy o nasz wizerunek. Chcemy, żeby ludzie spostrzegali nas nie tylko jako fabrykę, gdzie produkuje się benzynę, stąd działalność poboczna. Jesteśmy oficjalnym sponsorem Žalgirisu i Vilniaus Rytas. W ubiegłym roku sponsorowaliśmy również klub Lietkabelis w Poniewieżu oraz koszykarską drużynę kobiecą. Tych inicjatyw jest znacznie więcej, np. maraton niepodległościowy w Możejkach.

Do tego też współpraca z litewskimi uczelniami.

To swoistego rodzaju novum, które zainicjowaliśmy w ubiegłym roku. Umowy współpracy zostały podpisane z filią Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina oraz z Politechniką w Kownie i w Kłajpedzie. Przymierzamy się jeszcze do podpisania umowy z Uniwersytetem Wileńskim. Studenci będą odbywać u nas praktyki. Planujemy też uruchomienie systemu stypendialnego dla najlepszych, którzy po ukończeniu studiów będą mieli możliwość podjęcia u nas pracy. Ze względu na lokalizację cierpimy niestety na brak kadr.