Rozpoczyna się sezon polowań z poganiaczami. Ekolodzy będą kontrolować przestrzeganie zasad

Zgodnie z informacjami Departamentu Ochrony Środowiska, w dniach 15–30 października odbędą się kontrole, podczas których szczególną uwagę zwróci się na wymagania dotyczące bezpiecznego zachowania podczas polowań, a także bezpieczeństwo myśliwych i psów biorących udział w polowaniu.

Jak informują przedstawiciele ochrony środowiska, te polowania różnią się od zwykłych, ponieważ podczas nich poganiacze kierują zwierzęta łowne w stronę myśliwych, używając psów myśliwskich lub nie. Często myśliwi stoją na ziemi lub na specjalnych platformach, w linii myśliwych, na jej skrzydłach lub w innych miejscach, gdzie mogą pojawić się zwierzęta łowne.

Nie ma ograniczeń co do liczby myśliwych, poganiaczy i psów biorących udział w polowaniu.

Sezon polowań z poganiaczami trwa od 15 października do 31 stycznia, z uwzględnieniem terminów polowań na poszczególne gatunki zwierząt łownych.

Departament Ochrony Środowiska zwraca uwagę, że polowanie na lisy, mangusty, wydry kanadyjskie, łaskuny leśne i kamienne, czarne łasice jest dozwolone w obrębie lasów do 31 marca.