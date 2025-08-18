Rozpoczyna się remont autostrady Wilno–Poniewież

Roboty obejmą dwa odcinki w kierunku Poniewieża: od 42,3 do 45,2 kilometra (od Rimučiai do lasu Užušilė) oraz od 52,4 do 56,2 kilometra (od Ratiškiai do rzeki Širvinta).

– „Podczas tych prac zostaną odnowione najbardziej zużyte fragmenty autostrady” – podkreślił dyrektor „Via Lietuva” Martynas Gedaminskas.

Jak wskazano w komunikacie, na remontowanych odcinkach powstały głębokie pęknięcia, sieciowe spękania oraz koleiny. Podczas robót wszystkie te defekty nawierzchni mają zostać usunięte.

Wykonawcą inwestycji jest firma „Fegda”, która wygrała przetarg publiczny. Zakończenie prac planowane jest do listopada tego roku.