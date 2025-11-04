Rozpoczęły się rozmowy o drugiej inwestycji „Rheinmetall” na Litwie

„Obecnie mówimy nie tylko o tej inwestycji, ale także o drugiej, która może pojawić się w najbliższym czasie. Są także inne plany” – powiedział doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, Deividas Matulionis w radiu Žinios. „Ponieważ w Europie w przemyśle obronnym pojawia się coraz więcej funduszy, rośnie również liczba możliwości przyciągania producentów przemysłu obronnego Litwy, ponieważ stworzyliśmy naprawdę sprzyjające warunki” – dodał.

Zgodnie z jego słowami, rozpoczęły się „rozmowy” w sprawie drugiej inwestycji „Rheinmetall”, a także prowadzone są negocjacje z kilkoma amerykańskimi i skandynawskimi firmami z sektora obronnego.

Jak zauważył Matulionis, negocjacje mogą zakończyć się sukcesem, jeśli Litwa będzie miała wystarczającą wolę polityczną i zasoby finansowe, by państwo mogło uczestniczyć w tych projektach.

Ceremonia rozpoczęcia budowy fabryki „Rheinmetall” odbyła się we wtorek w pobliżu miasta Baisogala.

Fabryka będzie budowana na powierzchni 340 hektarów w wiosce Kemėrai, około 6 km od Baisogali, a roczna produkcja planowana jest na dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich 155 mm.

Deividas Matulionis określił projekt jako „jedną z największych inwestycji przemysłu obronnego w Europie”.

„To pierwsza jaskółka, która pokazuje, że kiedy się skupiamy, kiedy tworzymy odpowiednie warunki, tacy producenci przychodzą do nas” – powiedział doradca prezydenta.

Przypomnijmy, że niemiecki koncern „Rheinmetall” realizuje projekt fabryki amunicji o wstępnej wartości 260–300 mln euro wraz z dwiema litewskimi państwowymi firmami – „Epso-G” i spółką „Epso-G Invest” oraz fabryką broni Giraitė.

Budowę fabryki przeprowadzi jedna z największych litewskich firm budowlanych „PST Group”, która otrzymała zlecenie warte 141 mln euro (z VAT). Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2026 roku.

Szef firmy „Rheinmetall Expal Munitions” José Manuel Fernández Bosch powiedział na początku tego roku, że fabryka powinna rozpocząć działalność na początku 2027 roku.

W zeszłym roku, po podpisaniu umowy inwestycyjnej, ogłoszono, że niemiecki koncern planuje stworzyć co najmniej 150 nowych miejsc pracy w przyszłej fabryce.

Zgodnie z umową podpisaną w grudniu ubiegłego roku, firma „Rheinmetall” posiada 51% akcji, „Epso-G Invest” – 48%, a fabryka broni Giraitė – 1% akcji spółki „Rheinmetall Defence Lietuva”.