Rośnie sprzedaż asfaltów w Grupie ORLEN

Grupa ORLEN w 2019 roku sprzedała 1,56 mln ton asfaltów, co jest najlepszym wynikiem w historii aktywności na rynku. Oznacza to wzrost o 7 proc. w stosunku do poprzedniego rekordu sprzedażowego. Po drogach zbudowanych z wykorzystaniem asfaltu Grupy ORLEN jeżdżą m.in. w Gujanie w Ameryce Południowej. Wszystkie produkty Grupy ORLEN, w tym właśnie asfalty, dostępne są w 116 krajach na całym świecie, a 60 proc. przychodów Koncernu generowanych jest poza granicami kraju.