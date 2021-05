Rolnicy: Deszczowa i zimna wiosna spowalnia wzrost warzyw

Daiva Šateikienė, przewodnicząca zarządu Litewskiego Stowarzyszenia Hodowców Warzyw, twierdzi, że pogoda w różny sposób wpływa na warzywa, w zależności od regionu i struktury gleby – jeśli jest lekka, wilgoć tam nie pozostaje, ale jeśli jest ciężka i gliniasta, wilgoć może być dużym problemem.

„Jeśli kapusta moknie dzień, dwa lub trzy, to koniec, już zaczyna gnić. Jest to wygodniejsze w przypadku sałaty, gdy woda jest podawana od dołu, a nie od góry”- powiedziała Šateikienė.

Powiedziała jednak, że zasiana marchew ma odpowiednią wilgotność, jej urodzaj jest prognozowany prawie w stu procentach.

Vidmantas Kvedaras, rolnik z rejonu kiejdańskiego, twierdzi, że nie pamięta takiego deszczowego maja. Według niego, z powodu deszczu nadal nie zasadził ponad 60 ha kapusty, około 20 ha ziemniaków, 25 ha marchwi i 25 ha buraków.

„Nic nie można zrobić, pada deszcz i leje wszędzie. To, co zostało posadzone wcześniej, wygląda w porządku. Siew innych warzyw jest opóźniony, co może wpłynąć na plon” – powiedział Kvedaras.

Według niego, głównym problemem w maju zazwyczaj było dodatkowe nawadnianie pól, ale teraz sytuacja się zmieniła – trzeba je osuszyć. Dodatkowo deszcz utrudnia odchwaszczanie chwastów – są one trudno dostępne i zakorzeniają się.

Kvedaras twierdzi, że zbiory w tym roku mogą być opóźnione o około dwa tygodnie.

Według Šateikienė, trudno jest przewidzieć, jak aktualna pogoda wpłynie na zbiory. Według niej, co roku sytuacja jest inna i na swój sposób skomplikowana, ale rolnicy starają się do niej dostosować.