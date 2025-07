Rolnictwo jako filar bezpieczeństwa: zmiany w litewskim prawie

Nowelizacja zakłada, że rolnictwo i sektor spożywczy mają zostać wpisane do ustawy o podstawach bezpieczeństwa narodowego jako obszary strategicznie ważne. W praktyce oznacza to, że państwo będzie zobowiązane do stworzenia warunków dla stabilnego zaopatrzenia mieszkańców w żywność, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, podczas mobilizacji, stanu wyjątkowego lub wojennego.

„Celem zmiany jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w normalnych warunkach, ale także ochrona łańcucha dostaw żywności podczas potencjalnych zagrożeń dla państwa” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Większa rola sektora rolno-spożywczego w systemie obrony państwa

Zgodnie z propozycją, w ustawie mają się znaleźć zapisy, które zagwarantują:

konkurencyjne i efektywne warunki rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego,

ciągłość dostaw bezpiecznych, wysokiej jakości i różnorodnych produktów spożywczych na rynek, niezależnie od okoliczności.

To oznacza, że sektor rolny stanie się oficjalnie uznanym elementem bezpieczeństwa państwa, a jego stabilność i rozwój będą przedmiotem szczególnej troski strategicznej władz.