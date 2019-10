vdu

Firma otrzymała 400 kilogramów mleka udojowego z obszarów skażonych przez pożar opon w Olicie.

Przedstawiciele firmy twierdzą, że produkty są bezpieczne, a wymóg zdjęcia ich z półek to „zabezpieczenie dla urzędników”.

Produkty będą musiały zostać zniszczone, dlatego spółka poniesie straty.

Gospodarstwa, działające na zanieczyszczonym obszarze, nie mają prawa dostarczać surowe mleko do punktów sprzedaży, jak też wykorzystywać go do spożycia.