„Rimi” i „Profisa” otrzymają mandat za handel niebezpiecznymi zabawkami

Urząd Ochrony Praw Konsumentów ukrał handlarzy grzywną w wysokości prawie 800 eur.

Obie firmy mają obowiązek natychmiastowego zaprzestania handlu niebezpiecznymi zabawkami, wycofania ich z rynku, ostrzeżenia konsumentów i odzyskania niebezpiecznych produktów od konsumentów.

Według urzędu, „Profisa” sprowadziła do Chin zabawki „Easter Chick Rattle” i „Traktor ze słodyczami”, wyprodukowane w Chinach. Nie spełniały one wymagań – podczas testów się okazało, że części zabawek się odłamują, co sprawia, że dziecko może je przełknąć i udławić się. Ponadto zabawki mogą udrapać i poranić skórę.

Z kolei w „Rimi” były sprzedawane chińskie zabawki-grzechotki „Baby Toys”, których części mogą stwarzać ryzyko obrażeń oczu lub skóry.

„Do czasu kontroli nie mieliśmy żadnych informacji, że zabawka była niebezpieczna, ponieważ dostawca towaru przedstawił wszystkie dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo i jakość zabawki – w przeciwnym razie przedmiot nie zostałby wprowadzony do obrotu” – powiedziała Giedrė Buivydienė, przedstawicielka „Rimi”.

Według niej, zabawka została zdjęta z rynku około dwa miesiące temu.