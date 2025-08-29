Resort rolnictwa wzywa do szybkiego składania wniosków

Jak przekazano, do końca okresu wdrażania programu pozostały cztery miesiące, a wypłacono już 96 proc. przewidzionych środków.

„Okres realizacji programu nie będzie przedłużony – to wspólna decyzja Unii Europejskiej obowiązująca wszystkie państwa członkowskie” – podkreślił wiceminister rolnictwa i kandydat na ministra Andrius Palionis.

„Każde euro dziś to inwestycja w jutro. Tym bardziej teraz, gdy z Brukseli płyną prognozy, że w latach 2028–2034 środki wspólnej polityki rolnej mogą być znacząco mniejsze. Obecne możliwości są więc szczególnie cenne i muszą zostać w pełni wykorzystane” – zaznaczył Palionis.

Resort przypomina, że całość środków programu musi zostać wypłacona do końca bieżącego roku. Krajowa Agencja Płatnicza przy Ministerstwie Rolnictwa (NMA) wciąż oczekuje na ponad 1,1 tys. wniosków o płatność końcową dla projektów inwestycyjnych. Ich prawidłowe i terminowe złożenie pozwoli domknąć pełne zastosowanie puli finansowej.

W ramach programu na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich przeznaczono łącznie 2,85 mld euro. Niewypłacona kwota przekracza obecnie 126 mln euro. Około 62 mln euro to środki przypisane do projektów, dla których nie wpłynęły jeszcze wnioski o płatność; blisko 3 mln euro dotyczy przedsięwzięć oczekujących na pozwolenia budowlane, a ok. 2,2 mln euro może nie zostać wykorzystane z powodu rozwiązanych umów.

Wnioski do NMA można składać do końca września.