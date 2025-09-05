Resort rolnictwa Litwy chce wyższych dopłat

Resort chce także podnieść intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw przetwórczych z 20 do 30 proc.

„Po podwyższeniu intensywności wsparcia duże firmy będą mogły efektywniej zwiększać moce produkcyjne, modernizować technologie i wzmacniać lokalne łańcuchy wartości” – poinformowało ministerstwo.

W celu zachęcenia rolników do utrzymania i właściwej pielęgnacji łąk, od 2026 r. resort proponuje zwiększenie o 20–30 euro płatności za łąki położone na gruntach „Natura 2000”, a także za działania związane z ochroną dzikich ptaków poza tymi obszarami.

Od stycznia ŽŪM wnioskuje o podniesienie stawek za utrzymywanie zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich, pszczół i ptaków. Wśród przykładów podano: wzrost dopłat za litewskie bydło rasy šėmieji o 83 proc., za litewskie bydło białogrzbiete (baltnugariai) – o 136 proc., a za litewską ciemną pszczołę (Lietuvos tamsioji bitė) – o 52 proc.

Resort proponuje również zwiększenie intensywności wsparcia do 80 proc. w projektach krótkich łańcuchów dostaw, a dla młodych i małych rolników uczestniczących w tych projektach – do 85 proc. Ponadto wnioskuje o podniesienie poziomu dofinansowania środków ochrony przed wilkami z 65 do 90 proc.

Kolejna zmiana dotyczy nawadniania: ministerstwo chce, by oprócz obecnie wspieranych systemów powierzchniowych wykorzystujących wodę deszczową, dofinansowanie objęło także zrównoważone systemy nawadniania w gospodarstwach.

ŽŪM proponuje też złagodzenie wymogów dotyczących zmianowania kukurydzy. Resort argumentuje, że kukurydza zajmuje na Litwie niewielką część gruntów ornych (w ub.r. 2,5 proc.), pozostawia dużo materii organicznej i skutecznie tłumi zachwaszczenie – pod warunkiem stosowania przez rolników przyjaznych środowisku rozwiązań agrotechnicznych.