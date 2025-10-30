Remont drogi ekspresowej Wilno–Utena nabiera tempa. Kierowcy wkrótce zobaczą nową nawierzchnię

„Pół roku temu w tej drodze została wkopana kapsuła czasu, a dziś widzimy, że prace szybko zmierzają ku końcowi. To jeden z projektów, na zakończenie którego czekamy z niecierpliwością – ta droga przez dziesięciolecia była próbą cierpliwości dla wielu kierowców. Jeszcze trochę cierpliwości i wszystko się zmieni – będziemy podróżować nowoczesną i bezpieczną drogą, a „betonkę” zostawimy tylko w historii” – powiedział minister transportu i komunikacji Litwy, Juras Taminskas.

Dyrektor generalny spółki „Via Lietuva” Martynas Gedaminskas podkreśla, że era „betonówki” dobiega końca – to, co jeszcze niedawno było codziennym i nieprzyjemnym doświadczeniem kierowców, wkrótce stanie się tylko wspomnieniem.

„Ciężko byłoby na Litwie znaleźć drogę, która przed rekonstrukcją miała tyle negatywnych epitetów. Cieszymy się, że prace postępują szybko i wkrótce kierowcy będą mogli zobaczyć pierwsze całkowicie odnowione kilometry drogi – nowoczesne i wygodne dla wszystkich uczestników ruchu. Magistrala A14 będzie nie tylko równa, ale i bezpieczna – każdy jej kilometr będzie spełniał współczesne standardy ruchu i bezpieczeństwa” – mówi M. Gedaminskas.

Od wiosny, kiedy rozpoczęły się prace na tej magistrali, która do tej pory była uznawana za najgorszą drogę Litwy, wykonano dużą część kluczowych robót: zakończono rozbiórkę starej nawierzchni betonowej, w wielu miejscach zbudowano nasypy ziemne, warstwę odporną na mróz, podbudowę żwirową oraz przepusty wodne. Część odcinków została już pokryta kilkoma warstwami asfaltu.

Prace na pierwszym odcinku – od 21 do 26 kilometra (od Nemenčinėlė do skrzyżowania z drogą krajową nr 5207 Niemenczyn-Jęczmieniszki-Podbrzezie) – zbliżają się do końca. Tutaj zakończono asfaltowanie, kończy się montaż barierek drogowych oraz znaków drogowych, zainstalowano przejście dla zwierząt i większość ogrodzeń ochronnych. Obecnie prowadzone są prace związane z oznakowaniem, wykończeniem i innymi robotami. Ruch na tym odcinku planuje się całkowicie przywrócić do końca tego roku.