Znad Wilii

Rekordowe inwestycje? Litwa przyciągnęła już 450 mln euro

Minister gospodarki i innowacji Litwy Lukas Savickas ogłosił, że w pierwszej połowie 2025 roku Litwa przyciągnęła ponad 450 mln euro nowych inwestycji — zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Inwestycje te mają przyczynić się do dalszego rozwoju strategicznych sektorów gospodarki oraz stworzenia setek nowych miejsc pracy.

zw.lt/BNS
Rekordowe inwestycje? Litwa przyciągnęła już 450 mln euro

fot. pexels.com

„Uważam, że zakończymy ten rok wyjątkowo pomyślnie, zwłaszcza iż już do połowy roku przyciągnęliśmy ponad 450 mln euro nowych inwestycji” – w wywiadzie dla LRT powiedział minister gospodarki i innowacji Litwy, Lukas Savickas.

Minister podkreślił, że inwestycje pochodziły z trzech głównych źródeł: inwestycji krajowych, startupów realizowanych za pośrednictwem „Investuok Lietuvoje” oraz z zagranicznego kapitału.

„Suma tych środków, to ok. 450 mln euro i ponad 500 nowych miejsc pracy” – dodał.

Resort gospodarki zaznaczył wcześniej, że do 2030 roku planuje przyciągnąć co najmniej 10 mld euro inwestycji w strategiczne sektory o wysokiej wartości dodanej.

„Wdrożyliśmy już kluczowe rozwiązania, takie jak „Autostrada inwestycyjna”. Obecne procedury oraz zachęty finansowe należą do najbardziej konkurencyjnych w regionie. Teraz potrzebujemy konsekwentnej realizacji strategicznej” — podkreślił minister Savickas.

„Choć proces negocjacji z inwestorami zazwyczaj trwa od półtora do dwóch lat, pojawiają się już obiecujące sygnały” – dodał.

Warto dodać, że Savickas nie obejmie stanowiska w nowym gabinecie. Wraz ze zmianą koalicji rządowej, Ministerstwo Gospodarki i Innowacji ma objąć przedstawiciel nowego partnera koalicyjnego — Związku Chłopów i Zielonych, którym ma być Edvinas Grikšas.

Według danych agencji „Investuok Lietuvoje”, w związku z niesprzyjającą konkurencyjnie sytuacją gospodarczą, liczba potwierdzonych inwestycji spadła aż 16-krotnie w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Agencja informuje również o zjawisku „zamrożenia” projektów inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów sektorów produkcyjnych.

PODCASTY I GALERIE