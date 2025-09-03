Rekordowe inwestycje? Litwa przyciągnęła już 450 mln euro

„Uważam, że zakończymy ten rok wyjątkowo pomyślnie, zwłaszcza iż już do połowy roku przyciągnęliśmy ponad 450 mln euro nowych inwestycji” – w wywiadzie dla LRT powiedział minister gospodarki i innowacji Litwy, Lukas Savickas.

Minister podkreślił, że inwestycje pochodziły z trzech głównych źródeł: inwestycji krajowych, startupów realizowanych za pośrednictwem „Investuok Lietuvoje” oraz z zagranicznego kapitału.

„Suma tych środków, to ok. 450 mln euro i ponad 500 nowych miejsc pracy” – dodał.

Resort gospodarki zaznaczył wcześniej, że do 2030 roku planuje przyciągnąć co najmniej 10 mld euro inwestycji w strategiczne sektory o wysokiej wartości dodanej.

„Wdrożyliśmy już kluczowe rozwiązania, takie jak „Autostrada inwestycyjna”. Obecne procedury oraz zachęty finansowe należą do najbardziej konkurencyjnych w regionie. Teraz potrzebujemy konsekwentnej realizacji strategicznej” — podkreślił minister Savickas. „Choć proces negocjacji z inwestorami zazwyczaj trwa od półtora do dwóch lat, pojawiają się już obiecujące sygnały” – dodał.

Warto dodać, że Savickas nie obejmie stanowiska w nowym gabinecie. Wraz ze zmianą koalicji rządowej, Ministerstwo Gospodarki i Innowacji ma objąć przedstawiciel nowego partnera koalicyjnego — Związku Chłopów i Zielonych, którym ma być Edvinas Grikšas.

Według danych agencji „Investuok Lietuvoje”, w związku z niesprzyjającą konkurencyjnie sytuacją gospodarczą, liczba potwierdzonych inwestycji spadła aż 16-krotnie w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Agencja informuje również o zjawisku „zamrożenia” projektów inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów sektorów produkcyjnych.