Regiony litewskie mogą oczekiwać najwyższego możliwego wsparcia UE

vdu

Komisja Europejska opublikowała nowe dane statystyczne, z których wynika, że Litwa jest traktowana nie jako jeden, a dwa regiony – Wilno i Litwa Zachodniośrodkowa.

To oznacza, że stolica otrzyma mniejsze wsparcie Unii, a pozostałe regiony – większe.

Podobnie KE dzieli Polskę, Węgry oraz Irlandię.

Do tej pory Litwa była traktowana jako jeden region. W latach 2014-2020 otrzymywała więcej dotacji z funduszy europejskich, ponieważ była przypisywana do grupy krajów mniej rozwiniętych. W pierwotnym wniosku KE w sprawie perspektyw finansowych 2021–2027 Litwa została już określona jako kraj rozwinięty. Oznacza to, że państwo otrzyma mniej funduszy.

Jeżeli takie propozycje finansowania wejdą w siłę, UE może finansować do 85 proc. wartości projektu w regionach i 50 proc. – w Wilnie.