Rail Baltica. Z Wilna do Warszawy dojedziemy w cztery godziny

Zgodnie z planem, pociągi Rail Baltica z Tallina do Warszawy i z Tallina do Wilna będą kursować cztery razy dziennie, a na trasie Wilno-Kowno-Warszawa – do dziesięciu pociągów dziennie. Również w nocy będzie można podróżować dwoma pociągami: Tallinn-Ryga-Kowno-Warszawa oraz Wilno-Kowno-Warszawa-Berlin.

Rail Baltica to największy projekt infrastruktury kolejowej w historii krajów bałtyckich, który obejmie budowę zelektryfikowanej linii kolejowej o europejskim rozstawie torów na całej trasie Rail Baltica, biegnącej z Warszawy przez Kowno i Rygę do Tallina. Projekt przewiduje również oddzielną linię kolejową Kowno-Wilno.

,,Prace budowlane szybko postępują w Kownie, projektowana jest linia z Kowna do granicy litewsko-łotewskiej, podpisano umowy na przygotowanie projektów dla odcinków od Wilna do Kowna oraz od granicy polsko-litewskiej do Kowna” – powiedział minister komunikacji Jarosław Narkiewicz podczas prezentacji przebiegu projektu dla merów samorządów, przez które będzie przebiegała międzynarodowa trasa kolejowa.

Zakończenie projektu przewidziane jest na 2026 rok.

