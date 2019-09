Przekazanie części podatku organizacjom – wyłącznie drogą elektroniczną

vdu

„Podjęliśmy decyzję o odrzuceniu wniosków w formie papierowej, aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu danych osobowych. Widzimy także zmiany w zachowaniu mieszkańców. W zeszłym roku, około 70 procent wszystkich podań stanowiły te elektroniczne” – twierdzi Stasė Aliukonytė-Šnirienė, dyrektor Departamentu Odpowiedzialności Podatkowej VMI. Według niej, sposób elektroniczny jest wygodniejszy, bezpieczniejszy, oszczędza czas i pieniądze. W taki sposób, nie trzeba się martwić o prawidłowe złożenie wniosku papierowego i dotarcie do oddziału VMI na czas.

Osoby, które nie korzystają z komputera lub nie mają połączenia z Internetem, ale chcą przeznaczyć część swojego podatku dochodowego na organizacje lub partie polityczne, są uspokajane, że wszelka niezbędna pomoc zostanie udzielona w wydziałach obsługi klienta VMI lub pod numerem 1882 r.

Ponadto, podanie można wypelnić w bibliotekach kraju, w których są łącze internetowe.

Zmieniły się również kwoty procentowe, jakie można przekazać. Od 2020 r. do 1,2% dochodów będzie można przekazać dla działaczy artystycznych, do 0,6% – dla partii politycznych, dla związków zawodowych – do 0,6%.

Ponadto mieszkańcy, którzy wcześniej stwierdzili w swoich poprzednich wnioskach, że chcieliby wspierać te same organizacje nie tylko w tym, ale również w przyszłym roku lub przez okres maksymalnie 5 lat, nie będą musieli redagować swoich wniosków. Część podatku zostana przeliczona automatycznie.