Projekt Rail Baltica opóźniony o 1,5 roku

Eksperci odnotowują zwiększenie kosztów.

Jednocześnie na Litwie, Łotwie i w Estonii został opublikowany wspólny audyt państwowych instytucji kontrolnych, który przeprowadzono na odcinkach kolei w trzech państwach bałtyckich.

Jako przyczyny opóźnień wymienia się konieczność przeprowadzania bardziej szczegółowych badań, niepowodzenia przy zakupach i przetargach.

Trzy republiki podpisały z Unią Europejską porozumienie, w którym zobowiązały się zbudować trasę do 2025 r. i zapewnić jej gotowość do eksploatacji do 2026 r.

Unia Europejska zobowiązała się do dofinansowania 85 proc. kosztów inwestycji.