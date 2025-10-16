Projekt budżetu na 2026 rok trafił do rządu

Premier Inga Ruginienė i minister finansów Kristupas Vaitiekūnas poinformowali w środę, że w przyszłorocznym budżecie na obronę narodową zostanie przeznaczone 5,38 proc. produktu krajowego brutto (PKB), czyli prawie 4,8 mld euro.

Minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė podkreśliła, że budżet w pełni obejmuje potrzeby systemu obrony państwa. Oznacza to, że pozwoli on realizować plan pełnego rozwoju dywizji wojskowej do 2030 roku oraz przygotować się na przyjęcie niemieckiej brygady w 2027 roku.

W ten sposób przedstawiciele rządu odnieśli się do obaw opozycji i przedsiębiorców, którzy podejrzewali, że w przyszłorocznym budżecie na obronę mogą zostać ukryte tzw. „projekty o podwójnym przeznaczeniu”, takie jak np. drogi istotne także dla wojska.

Wydatki sektora publicznego Litwy w przyszłym roku będą mogły wzrosnąć maksymalnie o 5,2 proc., deficyt budżetowy nie przekroczy 3 proc. PKB, a dług publiczny wyniesie 45,3 proc. PKB.

Przewiduje się, że w 2026 roku emerytury wzrosną o około 12 proc., płaca minimalna osiągnie 1153 euro brutto, a wynagrodzenia pracowników sektora publicznego również wzrosną.

Jak poinformował minister finansów Kristupas Vaitiekūnas, ogólne finansowanie dróg w 2026 roku zwiększy się o około 5 proc.. Budżet nowo utworzonego Funduszu Dróg wyniesie około 200 mln euro, jednak zmniejszone zostaną środki na Program Utrzymania i Rozwoju Dróg.

Projekt budżetu „Sodry” na 2026 rok zakłada przeznaczenie 6,9 mld euro na emerytury (czyli 79 proc. wszystkich wydatków funduszu) – to o 12,6 proc. więcej niż przewiduje się w tym roku.

Prognozuje się, że średnia emerytura wyniesie 750 euro, czyli o 80 euro (12 proc.) więcej niż w tym roku, natomiast dla osób z wymaganym stażem – 810 euro, o 90 euro (12,5 proc.) więcej.

Rząd ma obowiązek przekazać projekt przyszłorocznego budżetu państwa do Sejmu najpóźniej do piątku, 17 października. Zazwyczaj ustawy budżetowe są w parlamencie przyjmowane w grudniu.