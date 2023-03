Prognozy Ministerstwa Finansów dot. inflacji na Litwie

PKB Litwy w tym roku wzrośnie o 0,5%, w latach 2024–2026 ma rosnąć o ok. 3% co roku. Zakłada się, że średnia roczna inflacja będzie niższa, niż prognozowano wcześniej i wyniesie 8,5% – będzie o 0,9% niższa, niż zapowiadano w grudniu ubiegłego roku. W późniejszych latach tempo inflacji ma się zbliżyć do 2% - przedstawiło dziś najnowsze prognozy Ministerstwo Finansów.