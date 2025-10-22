Prognoza SADM: 60% osób przedemerytalnych opuści drugi filar funduszy emerytalnych

„Prognozuje się, że 60% osób w wieku przedemerytalnym zaprzestanie gromadzenia środków na emeryturę” – mówi się w projekcie budżetu Funduszu Rent Anuitetowych na przyszły rok, który został zatwierdzony przez Sejm we wtorek.

Minister Opieki Społecznej i Pracy, Jūratė Zailskienė, twierdzi, że w latach 2026-2027 z drugiego filaru będzie musiało zrezygnować około 20% osób oszczędzających, z czego zdecydowaną większość stanowić będą osoby w wieku przedemerytalnym.

„Zgodnie z naszymi prognozami, planuje się, że (…) w przyszłym roku zrezygnuje około 20%, w kolejnym roku 2027 również około 20%. 60% dotyczy osób powyżej 60. roku życia” – powiedziała szefowa resortu opieki społecznej i pracy, Jūratė Zailskienė, prezentując budżet Funduszu Rent Anuitetowych.

W tej wypowiedzi odnosiła się do uwag parlamentarzystów dotyczących różnic między prognozami, które wcześniej publicznie przedstawiły ona sama i premier Inga Ruginienė odnośnie do liczby osób, które mogą zrezygnować z oszczędzania w przyszłym roku.

W kwietniu ówczesna minister opieki społecznej I. Ruginienė prognozowała, że z rezygnacji skorzysta około 20% osób, podczas gdy J. Zailskienė mówiła o 40%.

„Pani sama mówiła o 40%, Ruginienė mówiła o 20%. Teraz mówi się o 60%” – zauważył w trakcie posiedzenia Sejmu poseł na Sejmu z ramienia Ruchu Liberałów, Eugenijus Gentvilas. „Generalnie planowane jest około 20% rocznie” – doprecyzowała J. Zailskienė.

Projekt budżetu Funduszu Rent Anuitetowych na 2026 rok po pierwszym czytaniu poparło 87 posłów, jeden głosował przeciw, a 12 się wstrzymało.

W projekcie przewidziano, że przychody budżetu funduszu w przyszłym roku wyniosą 10,72 mln euro, a wydatki – 10,62 mln euro.

Obecnie w drugim filarze oszczędza około 1,403 mln osób, a całkowity zgromadzony przez nich majątek na koniec sierpnia wynosił około 9,79 miliarda euro.

Od 2026 roku obywatele będą mogli wypłacić część lub całość zgromadzonych środków z funduszy emerytalnych lub zawiesić wpłaty na dłuższy czas.