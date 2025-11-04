Pricer.lt: w październiku ceny najtańszych produktów niższe, ale wyższe niż w ubiegłym roku

Średni koszyk najtańszych produktów spożywczych w litewskich sklepach w październiku 2023 roku, według danych opublikowanych przez portal monitorujący pricer.lt, spadł o 72 centy (1%) w porównaniu do września, ale był droższy o 3,7 euro (5,6%) w porównaniu do października ubiegłego roku. Różnica między najtańszym koszykiem w „Maxima” a najdroższym w „Lidl” wynosiła aż 10,4 euro, co oznacza wzrost o 16,2%.