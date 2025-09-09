Pricer.lt: mimo obniżki w sierpniu, najtańsze produkty są droższe niż przed rokiem

Średni koszt najtańszego koszyka spożywczego w litewskich sklepach w sierpniu wyniósł o 2,96 euro mniej niż w lipcu, co stanowi spadek o około 4%. Mimo to, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, ceny były wyższe o 6,83 euro, czyli o 10,6%. Dla porównania, jeszcze w sierpniu 2021 roku taki sam koszyk był aż o 16,75 euro tańszy, co oznaczało spadek cen o niemal 31%.

Różnice w cenach pomiędzy sieciami są wyraźne. Najtańszy koszyk, dostępny w sklepie Maxima, różnił się od najdroższego, oferowanego przez sieć Lidl, aż o 15,25 euro, co stanowiło aż 24,8% różnicy w cenie.

Portal pricer.lt podkreśla, że pomimo niewielkiego spadku średnich cen w porównaniu z poprzednim miesiącem, ogólny trend wskazuje na dalszy wzrost cen żywności w dłuższym okresie. Spośród 52 produktów monitorowanych przez portal, aż 40 podrożało w ciągu ostatniego miesiąca, podczas gdy ceny 12 produktów uległy obniżce.

Te dane pokazują, że choć konsumenci mogą zauważyć chwilowe obniżki cen w droższych sklepach, ogólnie koszty codziennych zakupów wciąż rosną, co wpływa na budżety gospodarstw domowych i decyzje zakupowe mieszkańców Litwy.