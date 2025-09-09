Znad Wilii

Pricer.lt: mimo obniżki w sierpniu, najtańsze produkty są droższe niż przed rokiem

Według najnowszych danych portalu pricer.lt, sierpień 2025 roku przyniósł zróżnicowane zmiany cen na litewskim rynku spożywczym. Droższe sieci handlowe zdecydowały się na obniżki cen, co wpłynęło na niewielki spadek średniego kosztu najtańszego koszyka produktów spożywczych. W tym samym czasie koszyk składający się z produktów popularnych marek odnotował wzrost cen o ponad 10%.

Średni koszt najtańszego koszyka spożywczego w litewskich sklepach w sierpniu wyniósł o 2,96 euro mniej niż w lipcu, co stanowi spadek o około 4%. Mimo to, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, ceny były wyższe o 6,83 euro, czyli o 10,6%. Dla porównania, jeszcze w sierpniu 2021 roku taki sam koszyk był aż o 16,75 euro tańszy, co oznaczało spadek cen o niemal 31%.

Różnice w cenach pomiędzy sieciami są wyraźne. Najtańszy koszyk, dostępny w sklepie Maxima, różnił się od najdroższego, oferowanego przez sieć Lidl, aż o 15,25 euro, co stanowiło aż 24,8% różnicy w cenie.

Portal pricer.lt podkreśla, że pomimo niewielkiego spadku średnich cen w porównaniu z poprzednim miesiącem, ogólny trend wskazuje na dalszy wzrost cen żywności w dłuższym okresie. Spośród 52 produktów monitorowanych przez portal, aż 40 podrożało w ciągu ostatniego miesiąca, podczas gdy ceny 12 produktów uległy obniżce.

Te dane pokazują, że choć konsumenci mogą zauważyć chwilowe obniżki cen w droższych sklepach, ogólnie koszty codziennych zakupów wciąż rosną, co wpływa na budżety gospodarstw domowych i decyzje zakupowe mieszkańców Litwy.

