Pricer.lt: koszyk najtańszych artykułów spożywczych zdrożał o 1%

W porównaniu do września 2021 roku, koszyk był droższy o 28,4% (o 15,87 euro), informuje portal.

Najtańszy koszyk był w „Maxima” – 63,04 euro (wzrost o 1,52 euro w ciągu miesiąca), następnie w „Barbora” – 67,64 euro (wzrost o 1,83 euro), w „Lidl” – 70,72 euro (spadek o 6,05 euro), w „e-Rimi” – 71,25 euro (wzrost o 25 centów), w „Norfa” – 71,88 euro (wzrost o 56 centów), w „Iki” – 75,62 euro (wzrost o 1 cent), w „Last Mile” – 76,63 euro (wzrost o 3,72 euro), w „Rimi” – 76,96 euro (wzrost o 5,44 euro).

Analiza cen średniego koszyka popularnych produktów śledzonych przez pricer.lt pokazuje, że w wrześniu, w porównaniu do sierpnia, ceny spadły o 2,6% (o 1,7 euro), ale były wyższe o 9,7% (o 5,64 euro) niż w wrześniu ubiegłego roku. W porównaniu do września 2021 roku, koszyk podrożał o 50,1% (o 21,32 euro).

Z 52 produktów monitorowanych przez pricer.lt, ceny wzrosły w przypadku 36 produktów, spadły w 15, a ceny jednego pozostały bez zmian. Najbardziej podrożała czekolada „Karūna”, najtańsza mielona kawa, najtańszy jogurt, najtańsze jabłka oraz gotowana kiełbasa „Daktariška” marki „Samson”.