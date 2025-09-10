Prezydent nie dostał pełnych odpowiedzi od kandydata na ministra energetyki

– „Nie na wszystkie pytania otrzymaliśmy pełne odpowiedzi; prezydent podejmie decyzję, oceniając całość posiadanych informacji i okoliczności” – powiedział D. Matulionis.

Podkreślił, że do obsady stanowiska szefa resortu energetyki prezydent podchodzi szczególnie wymagająco i odpowiedzialnie.

– „Musimy wnikliwie ocenić wszystkie, nawet najdrobniejsze aspekty, które mogą mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie tego strategicznego sektora” – zaznaczył.

Zdaniem doradcy, w obecnym kontekście geopolitycznym energetyka stała się kwestią bezpieczeństwa narodowego.

– „To już nie tylko kable, rurociągi, rezerwy energii czy interes biznesowy. Dziś to sprawa bezpieczeństwa państwa, dlatego prezydent poświęcał i będzie poświęcał podwyższoną uwagę bezpieczeństwu gospodarczemu” – oświadczył.

Matulionis wskazał, że zasadą nadrzędną w sektorze energetycznym pozostaje pierwszeństwo interesu publicznego. W trakcie rozmów omówiono m.in. bezpieczne, nieprzerwane i zsynchronizowane funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, ochronę infrastruktury energetycznej na terytorium Litwy i na Morzu Bałtyckim, a także kwestie transparentnego działania podmiotów energetycznych bez przerzucania dodatkowych kosztów na odbiorców. Zwrócono uwagę, że system dostaw publicznych powinien uwzględniać potrzeby grup wrażliwych, a różnice cen ciepła w regionach wymagają rozwiązania.

Rozmowa dotyczyła również rozszerzenia wsparcia dla Ukrainy w obszarze energetyki, utrzymania ścisłych relacji ze strategicznymi partnerami i Komisją Europejską przy realizacji projektów kluczowych dla państwa, rozwoju małej energetyki jądrowej w Litwie oraz budowy sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Kancelaria prawnicza „Glimstedt” informuje, że jej starszy współpracownik (associate partner) Mindaugas Jablonskis ma ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinach energetyki, infrastruktury, telekomunikacji, polityki cenowej i innych obszarów regulacji publicznej. W latach 1995–1997 był II sekretarzem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 2008–2009 zasiadał w radzie „Lietuvos energija”, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. prawa i regulacji. M. Jablonskis jest także myśliwym; wcześniej kierował kołem łowieckim, do którego należą wpływowi przedsiębiorcy i urzędnicy.

Decyzję w sprawie rekomendacji kandydata na ministra energii prezydent podejmie po analizie wszystkich zebranych informacji.