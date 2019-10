Prezydent: Emerytury powinny wzrastać szybciej niż średnia płaca zarobkowa

vdu

„W przyszłym roku – zgodnie z obowiązującą formułą – emerytury będą indeksowane szybciej niż przeciętne płace, ponieważ zarobki będą rosły nieco wolniej niż w ostatnich latach” – powiedział Simonas Krėpšta, główny doradca prezydenta Gitanasa Nausėdy.

„Chcemy mieć pewność, że to portwa przez lata, ale będzie to proces długofalowy. Musi minąć co najmniej pięć lat, abyśmy mogli stopniowo zmniejszać ubóstwo wśród emerytów” – powiedział.

Krėpšta ma nadzieję, że część propozycji zostanie zaprezentowana wraz z projektem budżetu na 2020 r., a pozostałe pomysły, m.in. kwestia indeksacji emerytur, zostaną przekazane Sejmowi osobno.

Obecnie średnia emerytura wynosi prawie 345 euro. Strona internetowa „Tv3.lt” w połowie września opublikowała informację, że emerytury i renty powinny wzrosnąć o 8,11 proc. w przyszłym roku, czyli o 28 euro. Ministerstwo Finansów przewiduje, że średnie zarobki przed opodatkowaniem wzrosną w przyszłym roku o 7,4 proc.

Od 2018 r. emerytury na Litwie zwiększają się automatycznie według wzrostu płac. W 2018 r. w wyniku indeksacji wzrosły one o 6,9 proc., a od początku b.r. – o 7,6 proc.