Prezydenci Polski i Litwy: autostrada Via Baltica ważna gospodarczo i strategicznie

W poniedziałek prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na polsko-litewskim pograniczu, gdzie wzięli udział w uroczystości otwarcia łączącego dwa kraje odcinka autostrady Via Baltica – jedynego tej klasy połączenia drogowego łączącego kraje bałtyckie z Polską i resztą Europy.

Budowa trasy Via Baltica w Polsce została zakończona na początku października; wówczas oddano do użytku ostatni odcinek – całą obwodnicę Łomży.

Podczas poniedziałkowej uroczystości po stronie litewskiej Nawrocki podkreślił, że łączący Polskę i Litwę wiadukt to z jednej strony fizyczne i symboliczne połączenie dwóch bliskich sobie narodów o wspólnej historii i wartościach, a z drugiej – połączenie trzech państw bałtyckich z resztą Europy. W tym kontekście przypomniał o niedawnych krokach zbliżających kraje bałtyckie do Europy, takich jak niedawna synchronizacja ich sieci energetycznych z siecią europejską, odłączenie od sieci rosyjskiej oraz pozyskanie przez Litwinów pływającego terminalu LNG „Independence”.

„Droga, którą dziś oficjalnie otwieramy, jest czymś dużo więcej niż szlakiem transportowym; jest łącznikiem, który wzmacnia nasze relacje i zbliża społeczeństwa, a także przyczynia się do odporności regionu” – mówił prezydent RP.

Jak podkreślił, droga „odzwierciedla doskonały stan stosunków polsko-litewskich”.

Nawrocki zwrócił uwagę na wielkie znaczenie gospodarcze nowej trasy, jak mówił – „kluczowego dla całego regionu korytarza transportowego”, który przyczyni się do zwiększenia inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Prezydent podkreślił, że „nie można przecenić znaczenia” trasy Via Baltica dla bezpieczeństwa i obronności całego regionu.

„Droga ta ma dwojakie przeznaczenie. Służy zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i wzmocnieniu zdolności obronnych regionu” – mówił prezydent RP.

Nauseda podkreślił, że poniedziałkowa uroczystość wieńczy lata intensywnej pracy.

„Zarówno Litwa, jak i Polska zainwestowały znaczne środki, czas i wysiłki w budowę najwyższej jakości arterii transportowej” – powiedział.

Nie ulega wątpliwości – dodał – że strategiczne znaczenie Via Baltica będzie nadal rosło. Prezydent Litwy zaznaczył, że trasa ta odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym kontekście geopolitycznym.

„Litwa i Polska wraz z innymi państwami bałtyckimi bardzo poważnie traktują swoje bezpieczeństwo i intensywnie inwestują w obronność” – podkreślił Nauseda.

Niech ta droga będzie naszym wspólnym przypomnieniem, że razem możemy osiągnąć więcej, a nasze kraje, łącząc wysiłki, budują przyszłość opartą na solidnych fundamentach współpracy i wzajemnego wsparcia – dodał prezydent RP.

Podczas konferencji prasowej Nawrocki ocenił, że sprawna realizacja projektu pokazuje m.in., iż „relacje polsko-litewskie są na najwyższym poziomie”, a nowa trasa łącząca oba kraje oznacza stworzenie nowych możliwości współpracy. Podkreślił, że budowanie odporności gospodarczej i bezpieczeństwa to wspólne cele Polski i Litwy, które bardzo intensywnie współpracują w tym obszarze.

Zgodził się z tym prezydent Nauseda, który podkreślił, że obecnie wymiana handlowa między Polską i Litwą sięga 10 mld euro, a poza infrastrukturą transportową oba kraje połączyły w ostatnich latach m.in. interkonektor gazowy, a w przyszłości powstanie połączenie energetyczne Harmony Link. Nauseda dodał, że otwarcie pogranicznego odcinka Via Baltica oznacza, że można już przejechać z Wilna do Lizbony, korzystając wyłącznie z dróg ekspresowych.

Obaj prezydenci podkreślili też strategiczne i militarne znaczenie trasy, już teraz wykorzystywanej do transportu wojsk, m.in. na wspólne ćwiczenia.

„To podwójne zastosowanie Via Baltica, wszystkie certyfikaty, które ta trasa posiada (…), to sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi” – powiedział prezydent Nawrocki.

Prezydenci byli dopytywani, jak Via Baltica zabezpieczy Przesmyk Suwalski oraz jak przyczyni się ona do zabezpieczenia pozostałych krajów bałtyckich.

„To będzie bardzo ważna arteria nie tylko dla komunikacji, dla transportu, dla podróżujących, ale również dla mobilności wojskowej” – podkreślił Nauseda.

Zapowiedział ponadto, że w najbliższym czasie, wraz z prezydentem Nawrockim, chciałby zrealizować kolejny projekt ćwiczeniowy właśnie przy Przesmyku.

W ocenie Nawrockiego zadaniem zarówno dla niego, jak i prezydenta Nausedy oraz liderów Estonii i Łotwy jest przyglądać się temu projektowi przez pryzmat bezpieczeństwa państw bałtyckich i Polski, „która nie tylko w Przesmyku Suwalskim, ale w całym basenie Morza Bałtyckiego bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo RP, ale także całego regionu”.

Prezydent RP podziękował Nausedzie za kontynuowanie „doskonałej współpracy”, którą rozpoczął z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak podkreślił, to wielka odpowiedzialność dla Polski i Litwy.

Via Baltica to międzynarodowa trasa, która pełni rolę najważniejszej arterii łączącej Estonię, Łotwę i Litwę z Polską. Jej odcinek w Polsce to przede wszystkim zbudowana na przestrzeni ostatnich lat droga ekspresowa S61, która prowadzi od Ostrowi Mazowieckiej, gdzie łączy się z trasą S8, przez Łomżę, Ełk i Suwałki do granicy z Litwą w Budzisku. W poniedziałek obaj prezydenci wzięli udział w otwarciu ostatniego odcinka po stronie litewskiej, łączącego granicę z Polską.