Premier Litwy: nie zniesiemy sankcji na Rosję aż do pełnego przywrócenia integralności Ukrainy

Ukraińska premier Julia Swyrydenko zwróciła uwagę, że jest to pierwsza zagraniczna wizyta jej litewskiej odpowiedniczki, której rząd został zaprzysiężony 25 września. Wizyta Ruginienė nie była wcześniej zapowiadana.

„Z przyjemnością witam w Kijowie premier Republiki Litewskiej podczas jej pierwszej wizyty zagranicznej od czasu objęcia urzędu. Znamienne, że jej pierwszym celem jest Ukraina – partner i przyjaciel, z którym Litwa twardo stoi od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji” – napisała Swyrydenko na platformie X.

Na późniejszej konferencji prasowej szefowe dwóch rządów podkreśliły, że oba kraje zgodziły się przedłużyć naciski sankcyjne na Rosję.

„Nasze sankcje przeciwko Rosji i jej sojusznikowi Białorusi pozostaną w mocy, dopóki nie zostanie odnowiona jedność terytorialna Ukrainy i nie będą zrekompensowane straty, których doznała przez wojnę” – powiedziała premier Litwy Inga Ruginienė, cytowana przez państwową agencję informacyjną Ukrinform.

Premier Litwy ogłosiła także w Kijowie, że dwa państwa podpisały umowę międzyresortową o obronie krytycznej infrastruktury.