Znad Wilii

Premier Litwy: nie zniesiemy sankcji na Rosję aż do pełnego przywrócenia integralności Ukrainy

Litwa nie zniesie sankcji na Rosję i Białoruś do czasu pełnego przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy oraz pełnego zrekompensowania wszystkich szkód wyrządzonych przez wojnę – oświadczyła w poniedziałek w Kijowie premier Litwy Inga Ruginienė.

zw.lt/PAP/BNS
Premier Litwy: nie zniesiemy sankcji na Rosję aż do pełnego przywrócenia integralności Ukrainy

fot. Rząd Litwy

Ukraińska premier Julia Swyrydenko zwróciła uwagę, że jest to pierwsza zagraniczna wizyta jej litewskiej odpowiedniczki, której rząd został zaprzysiężony 25 września. Wizyta Ruginienė nie była wcześniej zapowiadana.

„Z przyjemnością witam w Kijowie premier Republiki Litewskiej podczas jej pierwszej wizyty zagranicznej od czasu objęcia urzędu. Znamienne, że jej pierwszym celem jest Ukraina – partner i przyjaciel, z którym Litwa twardo stoi od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji” – napisała Swyrydenko na platformie X.

Na późniejszej konferencji prasowej szefowe dwóch rządów podkreśliły, że oba kraje zgodziły się przedłużyć naciski sankcyjne na Rosję.

„Nasze sankcje przeciwko Rosji i jej sojusznikowi Białorusi pozostaną w mocy, dopóki nie zostanie odnowiona jedność terytorialna Ukrainy i nie będą zrekompensowane straty, których doznała przez wojnę” – powiedziała premier Litwy Inga Ruginienė, cytowana przez państwową agencję informacyjną Ukrinform.

Premier Litwy ogłosiła także w Kijowie, że dwa państwa podpisały umowę międzyresortową o obronie krytycznej infrastruktury.

„Musimy jak najszybciej przejąć wasze doświadczenia i lekcje wojny, w szczególności w zakresie ochrony przed rosyjskimi dronami, które coraz częściej naruszają przestrzeń powietrzną naszych sojuszników z NATO i zagrażają bezpieczeństwu naszego regionu. Szefowie naszych resortów właśnie podpisali międzyresortowe porozumienie o ochronie infrastruktury krytycznej, które pozwoli na jeszcze intensywniejszą współpracę w tej dziedzinie” – powiedziała premier Litwy.

PODCASTY I GALERIE