Pracownicy ORLEN Lietuva: Stabilność i duma z pracy na rzecz Koncernu

Od 2006 roku litewska rafineria należy do grupy PKN ORLEN. Obecnie ORLEN Lietuva zatrudnia ok. 1 400 pracowników, natomiast w sposób pośredni zaangażowanych jest tu ok. 30 tys. ludzi. ORLEN Lietuva jest również największym litewskim płatnikiem podatków i największym litewskim eksporterem. Rafineria dostarcza paliwa m.in. na rynki państw bałtyckich, Ukrainy, a w ostatnim roku produkty ropopochodne trafiły z niej do Polski.

W maju br. dziennik gospodarczy „Verslo žinios” opublikował listę 20 firm, które oferują najlepsze wynagrodzenia, a tym samym są najbardziej pożądanymi pracodawcami w kraju. Na liście znalazł się również ORLEN Lietuva.

Dalia Vitkuvienė/ Fot. Joanna Bożerodska

,,Nasi pracownicy odczuwają stabilność, a co za tym idzie – bezpieczeństwo. Zapewniamy również benefity socjalne – ubezpieczenie na życie, zdrowotne. Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzenia funduszu emerytalnego – tłumaczy Dalia Vitkuvienė, główna kadrowa. Wskazuje również, że większość pracowników zakładu z dumą mówi o pracy dla ORLEN Lietuva.

Toma Kontrimaitė/ Fot. Joanna Bożerodska

Toma Kontrimaitė, która jest obecnie kierowniczką sekretariatu zaczynała od pracy administratorki. Zauważa, że zakład zatrudnia całe rodziny. ,,Pracuję tutaj od siedmiu lat. Ponad 20 lat w rafinerii pracował również mój ojciec. Według mnie ORLEN Lietuva tworzy odpowiednie warunki do rozwoju swoich pracowników, a co ważniejsze dba o to, żeby ciągle się rozwijali. Bardzo dobrze pracuje nam się z Polakami. Znajdujemy wspólny język, dobre rozwiązania. Jeżeli chodzi o samą spółkę, to cenię wysoką kulturę osobistą, która wpływa na atmosferę w pracy” – zaznacza.

Vaidutė Jakutienė/ Fot. Joanna Bożerodska

Asystentka dyrektora Vaidutė Jakutienė pracuje w zakładzie od 20 lat. Najbardziej ceni sobie przyjazną atmosferę: ,,Pracują tu prawdziwi profesjonaliści z bogatym doświadczeniem i wiedzą”.

Z kolei Justė Švedė, koordynatorka zarządzania integrowanego przeprowadziła się do Możejek z Wilna i nie żałuje swojej decyzji. ,,W ORLEN Lietuva pracuję od siedmiu miesięcy. Spółka zapewnia bardzo dobry program dla nowych pracowników. Nie byłam wrzucona na głęboką wodę. Krok po kroku poznawałam tajniki pracy. Miałam pełne wsparcie swoich przełożonych” – tłumaczy. Na co dzień jest odpowiedzialna za standaryzacje procesów.

Justė Švedė/ Fot. Joanna Bożerodska

W ciągu ostatnich trzech lat ORLEN Lietuva wypracował niemal 2 mld zł łącznego zysku. W 2018 r. litewska rafineria odpowiadała za niemal 30 proc. przerobu ropy w całej Grupie (9,7 mln t z 33,4 mln t). Zakład przynosi ok. 10 proc. wpływów do budżetu litewskiego, a wliczając spółki, które współpracują z rafinerią, wpływy te przekraczają 20 proc.