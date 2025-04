Port w Kłajpedzie z rekordowym przeładunkiem kontenerów

– Odnotowujemy znaczący wzrost przeładunku i jednocześnie umacniamy naszą pozycję w regionie. Rekordowe wyniki oraz rosnący udział w rynku dowodzą, że nasze strategiczne decyzje przynoszą efekty, a partnerzy wybierają port w Kłajpedzie jako miejsce niezawodne i nowoczesne – powiedział dyrektor generalny portu Algis Latakas.

Historyczny rekord w przeładunku kontenerów

Największy wzrost – aż o 33 proc. – zanotowano w segmencie kontenerów, gdzie przeładowano 2,9 mln ton. To najlepszy wynik kwartalny w historii portu w tej kategorii.

Wzrosły również inne rodzaje przeładunków: transport drogowy typu ro-ro – o 7 proc. do 1,6 mln ton, produkty naftowe – również o 7 proc. do 1,05 mln ton, a skroplony gaz ziemny (LNG) – o 18 proc. do 0,7 mln ton.

Silny wzrost w segmencie nawozów i materiałów budowlanych

O 62 proc. wzrosła liczba przeładowanych materiałów budowlanych i surowców – do 0,6 mln ton. Nawozy sypkie odnotowały imponujący wzrost aż o 92 proc. – do 0,34 mln ton.

Spadki w niektórych grupach towarów

Mimo ogólnego wzrostu, spadła liczba przeładowywanych produktów rolnych – o 19 proc. do 1 mln ton, drewna i produktów leśnych – o 10 proc. do 0,2 mln ton, oraz nawozów płynnych – aż o 81 proc. do 0,02 mln ton.

Większość ładunków trafia do portu drogą lądową

Z danych Dyrekcji wynika, że 62 proc. towarów dotarło do portu ciężarówkami, 28 proc. koleją, a 10 proc. drogą morską lub rurociągami.

Kłajpeda liderem wśród bałtyckich portów

Liczba pasażerów promowych wzrosła o 2 proc. – do 41,6 tys. osób. Jednocześnie port w Kłajpedzie osiągnął największy wolumen przeładunków spośród portów bałtyckich, zwiększając swój udział w regionalnym rynku o 4 punkty procentowe – do niemal 41 proc.