Ponad połowa Europy i Basenu Morza Śródziemnego zmaga się z suszą

Problemy z brakiem opadów i przesuszoną glebą utrzymują się od połowy kwietnia i są poważniejsze niż w 2022 roku, który również był wyjątkowo suchy.

EDO monitoruje sytuację za pomocą zdjęć satelitarnych, analizując m.in. poziom opadów, wilgotność gleby oraz kondycję roślinności. Obserwatorium klasyfikuje suszę na trzech poziomach: najwyższy poziom zagrożenia, poziom ostrzegawczy i poziom obserwacyjny.

Na początku sierpnia:

7,8% powierzchni regionu znajdowało się na najwyższym poziomie zagrożenia,

powierzchni regionu znajdowało się na najwyższym poziomie zagrożenia, 38,7% objęto poziomem ostrzegawczym,

objęto poziomem ostrzegawczym, a 4,9% – poziomem obserwacyjnym.

Kaukaz i Bałkany Północne najbardziej poszkodowane

Najdotkliwiej susze dały się we znaki w Kaukazie oraz północnej części Bałkanów. W Gruzji i Armenii susza dotknęła aż 97% powierzchni kraju. Uciążliwe warunki pogodowe dotknęły również Bułgarię, Kosowo, Serbię, Macedonię Północną, Albanię, Węgry i Czarnogórę.

Utrzymujące się upały przyczyniły się też do licznych pożarów lasów, w których zginęły co najmniej dwie osoby – jedna w Czarnogórze, druga w Albanii.

Francja i Wielka Brytania również poważnie dotknięte

Chociaż w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech odnotowano lokalne susze oraz pożary lasów, to w innych krajach problem przybrał szerszy wymiar. W Wielkiej Brytanii susza objęła 69,5% terytorium, a we Francji 63%.

Poprawa tylko w Europie Środkowej

Nieco lepsza sytuacja panuje w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Czechach. Tam gleba i roślinność zaczęły się regenerować po wcześniejszych okresach ekstremalnych upałów.

Rekordowe pożary w Unii Europejskiej

Według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), na które powołuje się agencja AFP, w 2025 roku pożary w Unii Europejskiej spaliły już rekordowy obszar – ponad milion hektarów ziemi.