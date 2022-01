Polska: Tarcza Antyinflacyjna 2.0 – zdecydowane działania rządu przeciw skutkom inflacji

Druga odsłona Tarczy Antyinflacyjnej pokazuje, że rząd robi wszystko, aby złagodzić skutki inflacji i zmniejszyć jej koszty dla rodzin. W skali całej Europy to jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją.

Jak zauważył premier – Miliony polskich rodzin liczą każdy grosz i każdą złotówkę. Bezprecedensowa obniżka podatków i najwyższa kwota wolna jaką mieliśmy w historii mają na celu ochronę budżetów polskich rodzin. I dodał: Idziemy dalej ze śmiałymi i odważnymi działaniami, które mają pomóc w walce z inflacją.

Zgodnie z szacunkami ekonomistów Tarcza Antyinflacyjna 1.0 pozwoliła obniżyć szczyt inflacyjny o około 1 do 1,5 punktu procentowego. Zgodnie z założeniami jej druga odsłona przyniesie podobny rezultat, a suma oszczędności Polaków z tego powodu wyniesie blisko 15 mld złotych.

Nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Kluczowe założenia Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0

Obniżenie stawki VAT na paliwo do 8%

Obniżenie akcyzy w grudniu ograniczyło niepokojący wzrost cen paliw. W lutym obniżamy podatek VAT z 23% do 8%. To wpłynie na dalsze zmniejszenie ceny paliwa, nawet o 60-70 gr na litrze. Dzięki tym działaniom Polacy zapłacą łącznie nawet o 1 zł mniej za litr paliwa, a cena benzyny powinna osiągnąć ok. 5 zł za litr.

Zerowa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze

Rosnące ceny żywności są jednym z dotkliwych skutków inflacji. Dlatego obniżamy do 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu działaniu przeciętna rodzina zaoszczędzi ok. 45 zł miesięcznie.

Zerowa stawka VAT na gaz

Dzięki obniżce stawki VAT od 1 stycznia z 23% do 8%, a od 1 lutego z 8% do 0%, wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych będzie jednym z najniższych w Europie.

Przedłużenie obniżki 5% stawki VAT na prąd

Dzisiaj za blisko 60% ceny prądu odpowiada opłata za emisję CO2. To faktyczny koszt nieodpowiedzialnej i dogmatycznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Dzięki wprowadzonym zmianom łagodzimy skutki inflacji w zakresie kosztów za energię elektryczną. Przedłużamy 5% stawkę VAT na prąd do 31 lipca 2022 r.

Obniżenie VAT na ciepło do 5%

Od 1 stycznia 2022 r. rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej obniżyły podatek VAT na ciepło z 23 do 8%. Kolejne działania w tym zakresie to, od 1 lutego 2022 r., obniżka podatku VAT z 8% do 5%. Rozwiązanie skierowane jest do niemal każdego z obywateli. Dotyczy zarówno mieszkań w ramach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, jak i domów jednorodzinnych podłączonych do sieci ciepłowniczej.

0% VAT na nawozy

Ceny nawozów to istotny koszt produkcji rolnej. Całkowite zniesienie VAT na nawozy do produkcji rolnej to, obok obniżek podatków na paliwa i energię elektryczną, istotne wsparcie polskich producentów żywności.

Niższe rachunki za gaz dzięki taryfom gazowym

Od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz. Dzięki nim Polacy oraz najważniejsze instytucje użyteczności publicznej zapłacą niższe rachunki.