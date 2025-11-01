Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Świec Łukasz Kuchta zauważył, że produkcja zniczy w Polsce odbywa się w bardzo zróżnicowanych firmach – od lokalnych wytwórni po nowoczesne zakłady przemysłowe. Podkreślił, że w polskiej branży 90 proc. rynku stanowią rodzinne przedsiębiorstwa.

– To, co wyróżnia polską branżę, to ciągłość tradycji i różnorodność, które pozwalają elastycznie reagować na potrzeby rynku. Większość producentów to firmy rodzinne, budujące swoją pozycję przez lata pracy, doświadczenia i zaangażowania – podkreślił.

Zgodnie z przywołanymi przez niego danymi wartość eksportu zniczy i świec wyniosła w ub. roku ok. 700 mln euro.

– To rynek o dużej skali. Polska pozostaje największym producentem świec i zniczy w Europie oraz znaczącym graczem na świecie – dodał.

Poinformował, że eksport świec i zniczy z Polski utrzymuje się na „stabilnym, wysokim poziomie”. Polskie produkty trafiają do większości krajów Unii Europejskiej – szczególnie do Niemiec, Francji, Włoch i krajów skandynawskich – a także na inne rynki, takie jak Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa.

– Producenci z Polski są cenieni za jakość, terminowość i elastyczność, które od lat budują ich pozycję wśród najważniejszych dostawców świec i zniczy w Europie – dodał.

Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie polscy konsumenci zaczęli kupować droższe i lepiej wykonane znicze.

– Polacy coraz częściej kupują mniej, ale lepiej; zwracają uwagę na jakość i estetykę znicza – dodał.

Zaznaczył, że w Polsce dominują szklane znicze, często wytworzone z recyklingu, a znicze plastikowe stopniowo tracą na popularności, zarówno ze względu na przepisy dotyczące odpadów, jak i rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów.

– Poza listopadowym szczytem sprzedaży coraz większe znaczenie mają również wkłady do zniczy oraz znicze przeznaczone na szczególne okazje – takie jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Babci, Dziadka, Mamy czy Taty – dodał.

Kuchta zauważył też, że w Polsce pojawiają się nowe produkty – LED-owe pochodzenia azjatyckiego, które część rynku traktuje jako „nowoczesne znicze”. Ocenił, że polskim producentom ciężko konkurować z Chinami.

– Wielu producentów ściąga je właśnie bezpośrednio z Chin, czyli bardziej stają się dystrybutorami niż producentami. Udział tego typu produktów w polskim rynku zniczy to ok. 13-14 proc., a ta skala może być nawet większa – podkreślił.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Świec i Zniczy informuje na swojej stronie internetowej, że zostało powołane w 2001 roku. Członkowie Stowarzyszenia są reprezentantami środowiska producentów świec i zniczy oraz firm kooperujących z branżą. Ideą powołania Stowarzyszenia jest rozwój i konsolidacja branży wyrobów parafinowych oraz obrona jej interesów.

Zgodnie z tradycją w uroczystość Wszystkich Świętych wierni odwiedzają cmentarze, na których pochowani są ich krewni i przyjaciele. Znicze, które stawia się tego dnia na nagrobkach, symbolizują nadzieję i pamięć o osobach, które odeszły, a kwiaty są symbolem bezinteresownej miłości.