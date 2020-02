Polska: negocjacje ws. budowy elektrowni jądrowej

vdu

„To jest taki obszar, który przez ostatnich kilkanaście, kilkadziesiąt lat był elementem długich dyskusji, ale myślę, że tych rozstrzygnięć możemy się spodziewać już w tym roku. W związku z tym teraz trwają negocjacje. Byłoby z mojej strony nieodpowiedzialne, gdybym wskazał, kto jest preferowany, bo to są rozmowy o dużych pieniądzach. Natomiast, faktycznie, to jest jeden z elementów, który ma realizować cele klimatyczne, bo jeżeli mamy ograniczyć emisję dwutlenku węgla, to wybudowanie elektrowni atomowej jest bez wątpienia jednym z ważnych filarów dostarczania energii w Polsce” – wyjaśnił rzecznik.

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas listopadowego polsko-amerykańskiego forum przemysłu jądrowego mówił, że kwestię finansowania budowy elektrowni jądrowej należy rozstrzygnąć w 2020 roku po to, żeby utrzymać harmonogram, przewidujący uruchomienie pierwszego reaktora w 2033 roku. W tym celu ma powstać nowy podmiot, który zajmie się budową i eksploatacją elektrowni jądrowej. Jego udziałowcem będzie strona polska.

W październiku amerykańsko-japońska firma GE Hitachi Nuclear Energy poinformowała, że podpisała porozumienie w sprawie współpracy przy ewentualnej budowie w Polsce małej elektrowni jądrowej o mocy 300 MW z Synthos – chemicznym koncernem kontrolowanym przez Michała Sołowowa.