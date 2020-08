Polsko-Litewska Izba Handlowa omówiła projekt Rail Baltica: Z Wilna do Warszawy dojedziemy w 4 godziny

Prelegentami Forum wystąpili:

Wiceminister Gytis Mažeika, Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej

Agnis Driksna, CEO i Prezes Zarządu RB Rail

Tõnu Grünberg, dyrektor generalny Rail Baltic Estonia

Arenijus Jackus, AB Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, dyrektor Departamentu Koordynacji Rail Baltica.

Marek Kubera, zastępca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Forum moderował Robert Juodka, adwokat, Partner Zarządzający Primus Derling na Litwie, Prezes Zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

Według wiceministra Gytisa Mažeiki, na dany moment jest potencjalne ryzyko braku finansowania, ale jest mało prawdopodobne, że tak się stanie. „Rail Baltica jest znana w UE jako jeden z najważniejszych i najbardziej obiecujących projektów, a środki z Europy raczej się nie wyczerpią. O znaczeniu projektu świadczy również fakt, że prawie połowa europejskich funduszy przeznaczonych na projekty infrastrukturalne na lata 2021-2026 ma dostać właśnie powstająca nadbałtycka kolej” – powiedział wiceminister.

Agnis Driksna, prezes zarządu RB Rail AS, dodał, że aby otrzymać finansowanie niezbędnym jest konsekwentnie realizować projekt, a nie czekać na pieniądze, co jest warunkiem otrzymania wsparcia. „Średni okres opóźnienia się dużych projektów europejskich wynosi 11 lat, Rail Baltica zakłada możliwe opóźnienie wynoszące 3-4 lata, co mieści się w normach czasowych” – oznajmił. Driksna przedstawił również następne działania dotyczące wdrażania projektu, takie jak stworzenie brakującego połączenia w europejskiej sieci kolejowej oraz elementy zakresu wspólnych obowiązków wszystkich partnerów projektu, zakładające wspólne standardy; handel, marketing i branding; projektowanie i budowa podsystemów (CCS i ENE); zdobywanie surowce i głównych komponentów budowy; praca nad transgranicznymi odcinkami dróg.

„Prace budowlane na dużą skalę rozpoczną się na początku 2021 roku, obecnie trwają działania przygotowawcze” – podsumował Driksna.

Arenijus Jackus przedstawił gościom webinaru przebieg projektu na Litwie. „Już się rozpoczęło transportowanie towarów różnymi typami wagonów – cysternami, kontenerami, przewożony jest również różny sprzęt wojskowy. Stacja w Kownie zostanie ukończona w ciągu kilku miesięcy, rozpoczęły się również prace na odcinku Kowno-Wilno. Planuje się, że w 2026 r. z Kowna do stolicy już będzie można podróżować pociągiem, natomiast podróż z Wilna do Warszawy potrwa 4 godziny. Po kwarantannie odnowiona trasa kolejowa Kowno-Białystok przyciąga pięcioma przystankami do spędzenia dnia, a może nawet całego weekendu na Litwie i w Polsce – Kazlų Rūda, Mariampol, Suwałki, Augustów i sam Białystok – tam naprawdę jest co robić” – poinformował Jackus.

Spółka „Lietuvos Geležinkeliai Infrastructure (LTG INFRA)” ogłosiła przetarg, zgodnie z którym za ponad 35 mln euro będą budowane drogi o znaczeniu lokalnym prowadzące do odcinka kolejowego Kowno-Poniewież.

Według Jackusa, od Kowna do granicy łotewskiej „ułożonych” zostanie 169 km torów kolejowych, co będzie wymagało inwestycji o wartości około 0,5 mld euro. W Poniewieżu planowane jest powstanie nowego, międzynarodowego dworca kolejowego. Ogółem na Litwie powstanie 7 mostów “zielonych” i 7 kolejowych, w tym najdłuższy w krajach bałtyckich (1,5 km).

Całkowita wartość projektu Rail Baltica – to 5,8 mld euro, z czego 1,2 mld euro pokryją trzy państwa bałtyckie z własnych budżetów, zaś 4,6 mld euro mają zapewnić fundusze unijne.

W opinii Marka Kubery, gotowych do eksploatacji zgodnie ze wszystkimi parametrami jest 28% całości planowanego polskiego odcinka, czyli 102 km.

W całej Polsce powstanie 367 km linii kolejowych. Zakończenie całego projektu planowane jest na 2027 rok. Polska ogłasza osobne przetargi na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlanych.