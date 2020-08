Polacy darzą stacje Orlen największym zaufaniem

Według badania IBRiS, 92 proc. ankietowanych i aż 96 proc. aktywnych kierowców oraz tyle samo spośród tych, którzy tankują przynajmniej raz w tygodniu, zna ORLEN i utożsamia go z polską marką. Stacje należące do koncernu są także najbardziej lubianymi przez Polaków i wskazywanymi jako te, które chcieliby mieć w najbliższej okolicy. Tak zadeklarowała blisko połowa badanych. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, ORLEN poprawił jeszcze swój wynik.



– Segment detaliczny to jeden z filarów naszej działalności, który nawet w trudnym czasie pandemii przynosił zyski i korzystnie wpływał na pozycję finansową spółki. Dynamicznie go rozwijamy i to przynosi zakładane efekty. Inwestujemy w naszą sieć, budując nowe obiekty i unowocześniając te, które już istnieją. Nieustannie podnosimy ich standard i rozszerzamy ofertę, dbając, by stacje spełniały oczekiwania klientów. Robimy to skutecznie, co potwierdzają wyniki badania IBRiS, w których po raz kolejny jesteśmy zdecydowanym liderem – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Polacy świadomie wybierają stacje paliw, a jednym z decydujących czynników jest zaufanie. Stacjom ORLEN ufa ponad 60 proc. badanych. Jeszcze wyższy, o 3 proc., wynik PKN ORLEN uzyskał wśród aktywnych kierowców. Wpływ na to ma z pewnością najwyższa jakość paliwa, na którą wskazało aż 80 proc. osób i wysoka jakość obsługi, którą doceniło niemal 90 proc. badanych. Stacje ORLEN cieszą się także największą sympatią – lubi je ponad 60 proc.

Stacje ORLEN wyróżniają się także profesjonalizmem, prestiżem i innowacyjnością. Na profesjonalizm wskazało aż 83 proc. ankietowanych i 84 proc. aktywnych kierowców. Za prestiżowe uznało je ponad 60 proc. osób, czyli o połowę więcej niż kolejnych w zestawieniu sieci. Z kolei przeszło 70 proc. badanych podkreślało, że ORLEN to sieć innowacyjna, która rozwija się najszybciej i najbardziej dynamicznie.

Źródło Raport IBRiS; orlen.pl