Podejrzenia choroby niebieskiego języka u bydła

Resort informuje, że antygeny MLL wykryto u bydła z pięciu gospodarstw, przy czym nie obserwuje się objawów klinicznych. Próbki w celu potwierdzenia diagnozy i określenia serotypu wirusa wysłano do Unijnego Laboratorium Referencyjnego; wyniki mają nadejść w ciągu tygodnia.

Działania tymczasowe w gospodarstwach z podejrzeniem MLL

Ograniczono przemieszczanie bydła poza gospodarstwa.

Prowadzony jest dochodzenie epizootyczne.

Pobierane są dodatkowe próbki – zarówno z podejrzanych stad, jak i z okolicznych gospodarstw oraz od części hodowców, którzy kupili bydło z gospodarstw objętych podejrzeniem.

Ustawiono pułapki na krwiopijne muchówki w celu sprawdzenia, czy wektory choroby są nadal aktywne i czy przenoszą wirusa.

Jeśli MLL zostanie potwierdzona na Litwie

Kraj utraci status wolnego od choroby niebieskiego języka.

Część państw trzecich wymagających pochodzenia zwierząt wyłącznie z krajów wolnych od MLL zablokuje import żywego bydła oraz materiału genetycznego (nasienie, komórki jajowe).

W handlu z państwami UE i w wywozie do krajów, których choroba nie dotyczy, konieczne będą dodatkowe badania.

Bez ograniczeń pozostaną: handel mlekiem i jego przetwórstwo, przewóz bydła oraz ubój na terytorium Litwy.

Wywóz do krajów, w których choroba występuje, będzie możliwy po spełnieniu warunków z certyfikatów weterynaryjnych (np. 14 dni ochrony przed owadami i badanie metodą PCR, albo szczepienie i odstęp co najmniej 30–60 dni).

Szczepienia

Szczepienia przeciw MLL byłyby dobrowolne i zależały od decyzji hodowcy. Państwowa Służba ds. Żywności i Weterynarii (VMVT) na razie nie zaleca szczepień bydła, nawet w razie potwierdzenia MLL przez laboratorium referencyjne UE, ponieważ wraz z nadejściem chłodniejszej pory roku kończy się okres aktywności owadów – głównych wektorów choroby. Szczepienia mogą być bardziej zasadne u owiec, które są bardziej wrażliwe na MLL; w razie decyzji o szczepieniu należy stosować się do zaleceń VMVT dotyczących preparatu, wieku zwierząt i częstotliwości dawek.

Eksport: co istotne dla eksporterów

Obecnie nie obowiązują żadne ograniczenia eksportowe. W razie utraty statusu wolnego od MLL najbardziej ucierpieliby eksporterzy żywego bydła do Turcji – wwozu nie byłoby można realizować. W przypadku eksportu do Izraela wymagane będą dodatkowe badania.

Możliwe zmiany w prawie unijnym

Dobrą wiadomością dla gospodarstw jest to, że w Komisji Europejskiej trwają prace nad zmianą rozporządzenia dotyczącego kontroli MLL. Po przyjęciu chorobę traktowano by jako zwykłą chorobę gospodarczą, zniesione byłyby strefy ograniczeń, a handel stałby się swobodniejszy. Przewiduje się wejście w życie w przyszłym roku; do tego czasu obowiązują aktualne restrykcje.

Zasady bioasekuracji – przypomnienie

wprowadzać do gospodarstwa wyłącznie zdrowe zwierzęta;

zapewniać mycie i dezynfekcję środków transportu;

kwarantanna nowych sztuk – jeśli to możliwe, co najmniej 21 dni i obserwacja stanu zdrowia;

stosować repelenty na owady, właściwie gospodarować obornikiem i gnojowicą;

przy podejrzeniu choroby izolować zwierzęta, nie wywozić zwierząt i produktów z miejsca utrzymania.

Zgłoszenia podejrzeń MLL: do lekarza weterynarii oraz do VMVT – przez formularz lub telefonicznie: 1879 albo +370 5 242 0108 (również przy połączeniach z zagranicy).