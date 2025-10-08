Znad Wilii

Podatek od nieruchomości: według Centrum Rejestrów zapłaci go mniej osób, niż sądzono

Centrum Rejestrów (Registrų centras) szacuje, że podatek od nieruchomości (NT) zapłaci znacznie mniej osób, niż mogłoby się wydawać. Jak poinformowała kierownik Działu Wyceny Mienia na potrzeby państwa w Centrum Rejestrów Lina Kanišauskienė, w całej Litwie jest ok. 3,3 tys. obiektów o wartości przekraczającej 450 tys. euro.

„W tej liczbie mieszczą się również małżonkowie, którzy wspólnie zarządzają nieruchomością, więc faktyczna liczba podatników byłaby jeszcze mniejsza” – powiedziała Kanišauskienė.

„Jeśli spojrzymy na podział według samorządów, 80 proc. takiego majątku znajduje się w Wilnie, pozostałe w Połądze, Neryndze, Kłajpedzie, Kownie, rejonie wileńskim oraz pojedynczo w innych samorządach” – dodała.

Zgodnie z nowymi zasadami, podatek od pierwszego (głównego) miejsca zamieszkania zapłacą wyłącznie właściciele lokali/domów wartych powyżej 450 tys. euro; w przypadku współwłaścicieli próg wynosi 900 tys. euro.

Jeżeli samorząd do grudnia 2025 r. nie ustali stawki podatku dla głównego miejsca zamieszkania, to w 2026 r. będzie obowiązywać stawka 0,1 proc. od części wartości przekraczającej 450 tys. euro.

Druga i każda kolejna nieruchomość będzie opodatkowana stawkami 0,2–1 proc. liczonymi od wartości powyżej 50 tys. euro, według następującej skali:

  • 50–200 tys. euro – 0,2 proc.
  • 200–400 tys. euro – 0,4 proc.
  • 400–600 tys. euro – 0,6 proc.
  • 600 tys.–1 mln euro – 0,8 proc.
  • powyżej 1 mln euro – 1 proc.
