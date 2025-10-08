Podatek od nieruchomości: według Centrum Rejestrów zapłaci go mniej osób, niż sądzono

„W tej liczbie mieszczą się również małżonkowie, którzy wspólnie zarządzają nieruchomością, więc faktyczna liczba podatników byłaby jeszcze mniejsza” – powiedziała Kanišauskienė.

„Jeśli spojrzymy na podział według samorządów, 80 proc. takiego majątku znajduje się w Wilnie, pozostałe w Połądze, Neryndze, Kłajpedzie, Kownie, rejonie wileńskim oraz pojedynczo w innych samorządach” – dodała.

Zgodnie z nowymi zasadami, podatek od pierwszego (głównego) miejsca zamieszkania zapłacą wyłącznie właściciele lokali/domów wartych powyżej 450 tys. euro; w przypadku współwłaścicieli próg wynosi 900 tys. euro.

Jeżeli samorząd do grudnia 2025 r. nie ustali stawki podatku dla głównego miejsca zamieszkania, to w 2026 r. będzie obowiązywać stawka 0,1 proc. od części wartości przekraczającej 450 tys. euro.

Druga i każda kolejna nieruchomość będzie opodatkowana stawkami 0,2–1 proc. liczonymi od wartości powyżej 50 tys. euro, według następującej skali: