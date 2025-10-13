Poczta Litewska wznawia wysyłkę paczek do USA

Aby rozpocząć wysyłanie paczek do USA, klienci biznesowi będą musieli podpisać aneks do umowy w sprawie procedury opłat celnych. Będzie również obowiązkowe podanie kodu identyfikacyjnego towaru (HS) oraz wskazanie kraju pochodzenia towaru.

Na paczki wysyłane do USA zostanie nałożona opłata administracyjna. Opłata ta jest konieczna w celu pokrycia dodatkowych kosztów logistycznych i przetwarzania danych, związanych z przestrzeganiem wymogów celnych i bezpieczeństwa w USA.

Obecnie klienci indywidualni mogą wysyłać do USA jedynie dokumenty z placówek pocztowych, wybierając usługę „Bez śledzenia”. Poczta Litewska spodziewa się, że do końca tego roku pełne wznowienie usługi wysyłki paczek do USA dla klientów indywidualnych będzie możliwe.

Redakcja ZW.LT przypomina, że decyzja o tymczasowym wstrzymaniu wysyłek do USA zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych zapadła po zniesieniu przez USA 29 sierpnia wyjątku de minimis, który pozwalał na bezcłowy import paczek o wartości do 800 dolarów amerykańskich.