Po zamknięciu granicy z Białorusią „Linava” apeluje o pilne rozwiązania dla przewoźników

Według „Linavy” część firm kieruje zestawy objazdami przez Łotwę i Polskę, lecz na przejściach tych państw tworzą się bardzo długie kolejki, więc nie wszystkie pojazdy mogą wrócić także tą drogą.

– Sytuacja jest krytyczna: część ciężarówek musi szukać tras alternatywnych, co podnosi koszty i zakłóca dostawy. Kierowcy długo czekają bez jasnych informacji, pojawiają się też problemy z zaopatrzeniem i odpoczynkiem – poinformował sekretarz generalny „Linavy” Narūnas Raulinaitis.

Dodatkową barierą jest to, że dziesiątki pojazdów nie mogą wyjechać przez przejścia na Łotwie lub w Polsce, ponieważ odprawiono je już po stronie białoruskiej; po zamknięciu granicy nie zostały wpuszczone z powrotem na Litwę.

– To rodzi poważne pytania o prawa kierowców – podkreślił Raulinaitis, apelując o niezwłoczne, skoordynowane działania władz.

Stowarzyszenie prosi o pilne spotkanie rządu z branżą, by uzgodnić rozwiązania dla powrotu litewskich pojazdów oraz zapewnienia dalszego ruchu towarów.

Decyzja rządu i wyjątki

Rząd 30 października zdecydował o zamknięciu granicy z Białorusią na miesiąc – do 30 listopada.

Całkowicie zamknięto przejście w Solecznikach.

Na przejściu w Miednikach wprowadzono ograniczony ruch – mogą z niego korzystać jedynie: dyplomaci i poczta dyplomatyczna, osoby z dokumentem uproszczonego tranzytu, obywatele Litwy wracający do kraju i ich rodziny, obywatele państw UE i NATO oraz ich rodziny, a także cudzoziemcy z litewskim zezwoleniem na pobyt lub wizą humanitarną.

Kontekst: balony i bezpieczeństwo

Decyzję poprzedziła fala incydentów z balonami meteorologicznymi wypuszczanymi z Białorusi i wykorzystywanymi do przemytu wyrobów tytoniowych. W ubiegłym tygodniu litewskie lotniska były z tego powodu czterokrotnie zamykane, co dotknęło ponad 140 lotów i ponad 20 tys. pasażerów.