PKO Bank Polski planuje rozwój działalności na Litwie

„Litwa i Szwecja będą kolejnymi krajami, w których „PKO Bank Polski” będzie działał – tym razem poprzez przedstawicielstwo banku” – cytuje w polskich mediach wiceprezesa banku Marka Radzikowskiego, odpowiedzialnego za operacje i bankowość międzynarodową. „Uwzględniamy wiele wskaźników – od makroekonomicznych po mikroekonomiczne – i analizujemy działalność firm działających na tych rynkach, w tym oczywiście polskich. Bierzemy też pod uwagę ryzyko” – dodał podczas konferencji prasowej we Frankfurcie nad Menem, komentując, dlaczego bank wybrał Szwecję i Litwę.

Według jego słów, zgodnie ze strategią bank chce w ciągu trzech lat – do 2027 roku – otworzyć osiem nowych oddziałów za granicą – cztery filie i cztery przedstawicielstwa, a dalsze plany rozwoju międzynarodowego zostaną ogłoszone pod koniec 2025 i 2026 roku.

„To ambitny plan, biorąc pod uwagę obecne tempo rozwoju naszych sieci zagranicznych. Jesteśmy bardzo zaawansowani w analizach, ale dziś możemy ogłosić dwie lokalizacje, do których wejdziemy w najbliższych miesiącach – Litwę i Szwecję” – mówił Radzikowski. „Przeprowadziliśmy analizę, która wykazała, że ten model biznesowy jest uzasadniony, ponieważ polskie firmy coraz bardziej rozszerzają działalność za granicą i chcemy je wspierać. To finansowo perspektywiczna inicjatywa biznesowa” – podkreślił wiceprezes PKO BP.

Zwrócił uwagę, że zagraniczne banki często zapraszają „PKO Bank Polski” do udziału w konsorcjach finansowych.

Minister gospodarki i innowacji Lukas Savickas stwierdził, że przybycie PKO BP na Litwę to bardzo dobra wiadomość.

„Polski bank to większa konkurencja, nowe możliwości, większe zaufanie do naszej gospodarki. Litwa staje się coraz silniejszym centrum finansów i innowacji w regionie. Rząd wraz z prezydentem i Bankiem Litwy włożyli duży wysiłek, aby bank PKO BP wybrał Litwę na swoją ekspansję” – napisał minister gospodarki i innowacji Litwy, Lukas Savickas na portalu społecznościowym.

PKO BP działa już w Niemczech, Czechach, Słowacji oraz Rumunii.

Pod koniec 2023 roku BNS cytowało „PKO Bank Polski”, który we wrześniu tego samego roku poinformował Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze świadczenia usług na Litwie bez zakładania stałego przedstawicielstwa. Wtedy bank nie planował otwarcia filii na Litwie.

Przedstawiciele Banku Litwy oraz władz w latach 2023-2024 stale zapowiadali, że wkrótce na Litwę wejdzie nowy bank zagraniczny. Jednak do tej pory tak się nie stało – jeden z największych niemieckich banków „Commerzbank” otworzył w grudniu ubiegłego roku jedynie przedstawicielstwo w Wilnie.

Prezes Banku Litwy Gediminas Šimkus w sierpniu 2023 roku informował, że „Commerzbank” oraz jeden z największych polskich banków „Pekao” zgłosili litewskim organom nadzoru zamiar działania na Litwie.

G. Šimkus podkreślał wtedy, że zagraniczne banki mogą pojawiać się na Litwie w różnych formach, a ich zamiary są poważne.

W lipcu 2023 roku wizytujący Wilno prezydent Polski Andrzej Duda stwierdził, że wkrótce na Litwę mogą wejść nowe polskie banki.

Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nausėda pod koniec lipca tego roku spotkał się w Wilnie z przedstawicielami zarządu „PKO Bank Polski”. Jak podawała wtedy Prezydencja, szef państwa planował omówić strategię i plany działania banku.

Wcześniej, na początku 2020 roku, G. Nausėda w Davos zapraszał do inwestowania na Litwie wspomniany bank „Pekao”, a na początku 2024 roku spotkał się tam także z prezesem największego niemieckiego banku komercyjnego „Deutsche Bank”.

Banki z krajów UE nie potrzebują osobnych licencji do działania na Litwie. Dlatego zarówno wspomniane niemieckie, jak i polskie banki finansują niektóre firmy działające na Litwie lub w inny sposób uczestniczą w lokalnym biznesie.