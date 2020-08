PKN ORLEN wspiera polskich producentów

Biało-czerwona, 21-metrowa ciężarówka PKN ORLEN od czerwca dotarła do 14 województw spędzając w trasie ponad 1000 godzin. Rodziny z dziećmi, mieszkańcy odwiedzonych miejscowości, mieli możliwość spróbowania rodzimych produktów, które dostępne są na stacjach ORLEN. Dodatkową atrakcją były spotkania z mistrzami Grupy Sportowej ORLEN, możliwość spróbowania swoich sił w symulatorze Formuły 1 lub zmierzenia czasu reakcji na tzw. refleksomierzu.

Patriotyzm gospodarczy odgrywa istotną rolę, dlatego w PKN ORLEN mamy świadomość, że podejmowane przez nas decyzje biznesowe mają olbrzymi wpływ na nasze otoczenie, a w dobie pandemii pomogły wręcz przetrwać wielu polskim producentom i uratować miejsca pracy. Współpracujemy z ponad 170 polskimi producentami i zależy nam, by ich liczba wciąż rosła. Co ważne biznesowo na tej współpracy korzystają obie strony. Takie podejście promujemy wśród naszych partnerów i konsumentów– powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.



Pochodzące od polskich producentów produkty stanowią trzon oferty dostępnej na stacjach PKN ORLEN. Na niemal 1800 należących do Koncernu stacjach paliw w Polsce 85 proc. asortymentu pozapaliwowego pochodzi właśnie z Polski. Te produkty cieszą się dużą popularnością również za granicą – na stacjach ORLEN na Litwie 20 proc. sprzedaży pozapaliwowej to produkty wytworzone w Polsce, a w Czechach i na Słowacji to niemal 30 proc. Polskie produkty cieszą się popularnością również na należących do Koncernu stacjach w Niemczech. 75 proc. całej sprzedaży płynu do spryskiwaczy stanowi tam produkt ORLEN Oil. Klienci chętnie sięgają również po soki i lody polskich producentów.

Taką postawę doceniają konsumenci. Wg badań przeprowadzonych przez Instytut Kantar trzech na czterech Polaków uważa, że koncerny takie jak PKN ORLEN powinny aktywnie angażować się we wspieranie polskich producentów. Prawie 90 proc. Polaków do zakupu towaru zachęca informacja o jego krajowym pochodzeniu, a aż 80 proc. uważa, że polskie produkty są lepsze i bardziej ekologiczne.

W akcję #WspieramyPolskę aktywnie zaangażowali się współpracujący z PKN ORLEN sportowcy. Robert Kubica stał się twarzą kampanii promocyjnej, a na trasie, podczas spotkań z mieszkańcami, spotkać można było kilkudziesięciu mistrzów z Grupy Sportowej ORLEN, m.in. pilotów ORLEN Grupy Akrobacyjnej Żelazny.