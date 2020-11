PKN ORLEN sfinalizuje budowę szpitala tymczasowego w Płocku do końca listopada br.

„Realizując zadania biznesowe, musimy pamiętać o obowiązkach z zakresu społecznej odpowiedzialności. Stąd nasze mocne zaangażowanie w budowę szpitali tymczasowych. Dzięki zaangażowaniu spółek i pracowników Grupy ORLEN, budowany od podstaw szpital tymczasowy w Płocku, zakończymy w wyznaczonym terminie. Dodatkowo, mając na uwadze trudną sytuację w jakiej znalazła się z powodu pandemii służba zdrowia, zabezpieczyliśmy w Płocku flotę niezbędną do funkcjonowania tymczasowego szpitala – karetkę do przewozu pacjentów i samochód do transportu badań i leków. Obecnie kluczową kwestią jest pozyskanie lekarzy i personelu pielęgniarskiego dlatego zachęcamy do zgłoszeń szczególnie przedstawicieli tych profesji” – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach budowy szpitala tymczasowego w Płocku, wykonane zostały już wszystkie niezbędne przyłącza, w tym energetyczne z dwóch niezależnych źródeł oraz dodatkowe zabezpieczenie – dynamiczny UPS. Zabezpieczone zostało również przyłącze wodno-kanalizacyjne z dedykowanym systemem dezynfekcji ścieków medycznych. Kluczową rolę w budowie szpitala odegrały spółki: ORLEN Projekt, który uczestniczył w zaprojektowaniu placówki, ORLEN Budonaft, ORLEN Serwis, a wsparcia udzieliły ORLEN Administracja oraz ORLEN Ochrona.

Uruchomienie i funkcjonowanie szpitala tymczasowego w Płocku wymaga zatrudnienia personelu medycznego i wspierającego, w tym m.in. 52 lekarzy, 152 pielęgniarek i pielęgniarzy, 120 opiekunów medycznych, 34 ratowników medycznych, a także sekretarek i sekretarzy medycznych oraz kierowców. PKN ORLEN wspiera rekrutację i na bieżąco przekazuje kandydatury do pracy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, który będzie pracodawcą.

Na prośbę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, PKN ORLEN dokonał również zakupu środków transportu, które zapewnią profesjonalną pomoc pacjentom. Karetka pogotowia typu (R) umożliwi przewóz osób wymagających wspomagania funkcji życiowych pomiędzy szpitalem tymczasowym, a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku. Koncern zapewnił również profesjonalny samochód do transportu badań i leków, również tych wymagających chłodzenia.

PKN ORLEN zabezpieczył w Płocku 194 moduły medyczne, w których przygotowanych zostanie ok. 200 łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2 oraz zaplecze niezbędne do funkcjonowania szpitala tymczasowego. Po zakończeniu pandemii placówkę będzie można rozłożyć w ciągu kilku dni i zmagazynować, bądź wykorzystać do innych działań specjalnych, np. na potrzeby wojska. Z kolei płyty, piasek bloczki budowlane czy fundamenty czasowe użyte do przygotowania terenu zostaną przeznaczone na potrzeby innych inwestycji realizowanych przez PKN ORLEN w Płocku.

Podobny projekt PKN ORLEN realizuje w Ostrołęce, przy wsparciu spółki Energa z Grupy ORLEN. Drugi szpital tymczasowy powstanie na terenie przyległym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W tym przypadku PKN ORLEN również będzie wspierać rekrutację personelu medycznego.